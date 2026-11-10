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Detenido un vendedor de cupones de lotería por convertir el puesto en un narco kiosco

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Madrid, 10 nov (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en la localidad madrileña de Alcorcón a un vendedor de cupones de sorteos de lotería que usaba el quiosco como punto de venta de drogas.

Según informa este martes la Jefatura Superior de Policía de Madrid, en el interior del stand se incautaron casi 900 euros en efectivo, independiente de lo recaudado de las ventas del día, junto con siete monodosis de droga, dispuestas para su distribución.

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Además, se encontraron varios efectos con su embalaje original, al parecer sustraídos, como dos juegos de sábanas, tres balizas V16, tres paquetes de crema solar, una cámara de fotos, una báscula de precisión, siete juegos de llaves, dos clonadores y un mando de garaje, entre otros.

Los hechos sucedieron el pasado 8 de octubre, cuando los agentes, mientras se encontraban desarrollando labores de prevención, observaron, en la vía pública, a un varón que portaba unas grandes bolsas y se dirigía muy agitado hacia un quiosco de sorteos. Una vez allí y tras una breve conversación con el trabajador del mismo, se llevó a cabo un intercambio.

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El hombre introdujo en el local una de las bolsas que portaba y el empleado, tras inspeccionar lo que había en el interior, le dio una bolsita que rápidamente el otro guardó entre sus pertenencias.

Los agentes se aproximaron a entrevistarse con ambos hombres y observaron cómo debajo del mostrador, el trabajador, estaba escondiendo varios objetos de la bolsa que acababa de recibir.

Posteriormente, realizaron una inspección del quiosco, incautándose lo anteriormente mencionado y sobre lo que ninguno de los dos hombres pudo explicar de forma coherente su procedencia.

Además, mientras se estaba registrando el stand, el empleado intentó, de forma disimulada, esconder, entre unos limones del establecimiento colindante, un monedero.

Al percatarse uno de los agentes, localizó dicha cartera que escondía en su interior siete monodosis de sustancia estupefaciente, al parecer, cocaína. Además, entre las pertenencias del otro varón fue incautada una dosis más de droga, similar a las halladas en el monedero y producto de ese intercambio inicial de mercancía.

Por todos estos hechos, este trabajador fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública y receptación. EFE

(Foto)

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