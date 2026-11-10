Cataluña afronta una huelga de maquinistas tras días de caos ferroviarios

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Barcelona, 10 nov (EFE).- Cataluña se enfrenta este martes a la primera de las dos jornadas de huelga convocadas esta semana por el sindicato mayoritario de maquinistas de trenes, Semaf, lo que amenaza con colapsar la movilidad tras varios días consecutivos de incidencias y caos ferroviario.

La convocatoria de paro para reclamar más seguridad afecta a toda España, pero en Cataluña adquiere una especial transcendencia ya que los usuarios del servicio de Rodalies llevan cerca de un año sufriendo afectaciones más o menos graves día sí y día también.

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De hecho, Rodalies vivió este lunes un día de retrasos generalizados en toda la red debido a problemas en la operativa de los que el Govern responsabilizó a los maquinistas, hasta el punto de que se recomendó a los usuarios que buscaran servicios alternativos de transporte.

El director de Rodalies, Òscar Playà, ha advertido de que la movilidad será "muy complicada" durante toda la semana, ya que se suman las dos jornadas de paro de los maquinistas (hoy, martes, y el jueves) y la huelga general del próximo miércoles, 11 de noviembre.

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La principal plataforma de usuarios de Rodalies, Dignitat a les Vies, ha defendido el derecho de los maquinistas a mejorar sus condiciones laborales y ha pedido que no se enfrente a viajeros y conductores de tren.

La Generalitat ha decretado para este martes servicios mínimos en el servicio ferroviario del 66 % durante las horas punta (de 6 a 9:30 horas y de 17 a 20:30 horas) y del 33 % en el resto del día.

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El miércoles 11, coincidiendo con la huelga general, los mínimos serán del 25 % en las horas punta (de 6:30 a 9:30 horas y de 16:30 a 21 horas), mientras que para el resto de la jornada no habrá servicio de Rodalies.

Y el jueves 12, en la segunda jornada de huelga convocada por Semaf, los paros serán los siguientes: entre las 6:20 y las 9:20 horas circulará el 66 % de los trenes habituales, mientras que de las 14:20 a 17:20 horas y de 21:20 a 23:20 horas el servicio garantizado se reducirá al 33 %.

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Los paros van dirigidos al personal de conducción del grupo Renfe por el "incumplimiento de los compromisos adquiridos" para acometer un cambio estructural en la seguridad ferroviaria.

A diferencia de la de mañana, que finalizará a las 23:59 horas, la segunda jornada de paro trascurrirá el jueves en tres franjas diferentes: de 06:20 a 09:20 horas, de 14:20 a 17:20 horas y de 21:20 a 23:20 horas.

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A través de su cuenta oficial en la red social X, Renfe ha informado de que se han habilitado cambios y anulaciones gratuitos para todos los trenes, incluidos los que están contemplados como servicios mínimos.

Los viajeros con trenes afectados recibirán una comunicación mediante mensaje SMS o correo electrónico a través de los datos asociados a la reserva.

El 29 de octubre, un día después del choque entre dos trenes en Urda (Toledo) en el que murieron 69 personas, Semaf convocó la huelga de maquinistas del grupo Renfe por el "incumplimiento de los compromisos adquiridos" para acometer un cambio estructural en la seguridad ferroviaria. EFE

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