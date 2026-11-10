Canelo Álvarez buscará revanchas con Bivol y Crawford, afirma su entrenador Eddy Reynoso

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Acapulco (México), 9 nov (EFE).- Eddy Reynoso, entrenador del mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez, afirmó este lunes que el boxeador buscará tener peleas de revancha con el estadounidense Terence Crawford, hoy en retiro, y el ruso Dmitry Bivol.

"Ojalá y Crawford vuelva del retiro, porque es una revancha a la que apuntamos o una revancha con Bivol, aunque ya veremos qué viene el año que entra. Están esas posibilidades, también me gusta Iglesias; vamos a ver", afirmó Reynoso.

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El entrenador del 'Canelo' habló durante la inauguración sexagésima cuarta convención del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), que preside Mauricio Sulaimán.

"Estamos contentos con el regreso que Saúl tuvo luego de la derrota con Crawford, regresamos después de un año, Saúl venció a Mbilli, hizo un gran trabajo con lo que se volvió a coronar y eso nos tiene satisfechos, ahora debemos preparar el calendario del próximo año con la gente de Arabia para intentar pelear en marzo o mayo", señaló Eddy.

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El 31 de octubre pasado, 'el Canelo' derrotó por decisión unánime a Christian Mbilli, en Arabia, para obtener el cinturón de campeón mundial de peso supermediano del CMB.

El entrenador del pugilista mexicano reconoció que Álvarez quedó dolido por las derrotas ante Bivol y Crawford, dos de los tres descalabros que suma en su carrera, por lo que una de las prioridades es conseguir revanchas, aunque para ello deben sacar a Terence Crawford del retiro.

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"A mí me gusta mucho la posibilidad de una revancha con Crawford, es la que vamos a buscar, o como ya dije, con Bivol; también está Iglesias, y si no, alguna pelea de unificación del título", reiteró el entrenador.

Reynoso se refirió al cubano Osleys Iglesias, campeón supermediano de la Federación Internacional de Boxeo, para una contienda que unifique el título.

Eddy Reynoso también aseguró que están adelantados para alargar el contrato que tiene 'el Canelo' con Turki Al-Sheikh, presidente de la autoridad general de entretenimiento de Arabia Saudí.

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"Vamos a renovar, hay muy buenos planes para Saúl, ya lo habló con Turki y hay buenos planes para seguir la carrera", concluyó el entrenador. EFE