Arranca la huelga de 24 horas en Renfe convocada por Semaf, la primera de esta semana

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Madrid, 10 nov (EFE).- La pasada medianoche ha comenzado la primera de las dos jornadas de huelga convocadas para esta semana por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) y dirigidas al personal de conducción del grupo Renfe por el "incumplimiento de los compromisos adquiridos" para acometer un cambio estructural en la seguridad ferroviaria.

A diferencia de la de hoy, que finalizará a las 23:59 horas, la segunda trascurrirá el jueves en tres franjas diferentes: de 06:20 a 09:20 horas, de 14:20 a 17:20 horas y de 21:20 a 23:20 horas.

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Además, el tráfico ferroviario también estará condicionado esta semana por la huelga general del miércoles en toda España.

De acuerdo con la resolución del Ministerio de Transportes para la huelga de Semaf, los servicios mínimos para Cercanías oscilarán entre el 75 % en hora punta y el 50 % el resto del día, en Media Distancia se establece una media del 65 %, en Alta Velocidad/Larga Distancia del 72 % y en Mercancías del 20 %.

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A través de su cuenta oficial en la red social X, Renfe ha informado este lunes de que se han habilitado cambios y anulaciones gratuitos para todos los trenes, incluidos los que están contemplados como servicios mínimos.

Los viajeros con trenes afectados recibirán una comunicación mediante mensaje SMS o correo electrónico a través de los datos asociados a la reserva, continúa.

Por su parte, Cercanías Madrid ha recomendado a los usuarios buscar medios alternativos, ya que el servicio "se verá muy afectado" como consecuencia de la convocatoria para este 10 de noviembre. De hecho, los últimos trenes de hoy podrían verse afectados, avisa.

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En Cataluña, Rodalies ha recordado a los pasajeros, también por X, que el servicio estará afectado durante tres días por huelga: los días 10 y 12 de noviembre, por el paro convocado por Semaf; y el miércoles 11, por la huelga general de 24 horas en todo el territorio nacional.

Este lunes, el servicio de Rodalies ha registrado retrasos generalizados en toda la red debido a problemas en la operativa de los que el Govern ha hecho responsables a los maquinistas.

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Tras su segundo encuentro con el vicepresidente primero del Gobierno, que ahora asume de manera transitoria la titularidad del Ministerio de Transportes, Carlos Cuerpo, el sindicato Semaf acordó el pasado viernes mantener su convocatoria de huelga y paros parciales en el grupo Renfe.

Aunque fuentes de la vicepresidencia primera hablaron de que en la reunión se habían producido avances concretos, el secretario general de Semaf, Diego Martín, detalló que Transportes había presentado bastante documentación que trataba todas sus reivindicaciones, pero que tenían que recibir aún más y analizarla.

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Martín reconoció que Cuerpo manifestó durante el encuentro que está dispuesto a avanzar mucho más de lo que se venía haciendo y, de hecho, dio plazos de semanas para publicar una nueva regulación.

El 29 de octubre, un día después del choque entre dos trenes en Urda (Toledo) en el que murieron 69 personas, Semaf convocó la citada huelga de maquinistas del grupo Renfe por el "incumplimiento de los compromisos adquiridos" para acometer un cambio estructural en la seguridad ferroviaria.

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Precisamente ese mismo día de octubre tuvo lugar otra huelga, también impulsada por Semaf.

En esa ocasión, el sindicato reclamaba protocolos reales y vinculantes ante alertas meteorológicas y una normativa clara que coordine las comunicaciones en situaciones de riesgo y que se apliquen correctamente las interrupciones en los tiempos de conducción, entre otras cuestiones. EFE

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