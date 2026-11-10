90 años de la evacuación del Prado, "la mayor gesta de salvamento de arte de la historia"

Guardar

Diego Grau González

Madrid, 10 nov (EFE).- Un 10 de noviembre de 1936 salían del Museo del Prado sus grandes obras maestras para huir de la amenaza de la Guerra Civil con una evacuación que supuso "la mayor gesta de salvamento de arte de la historia mundial", aunque "olvidada por el franquismo".

PUBLICIDAD

Así lo ha explicado en declaraciones a EFE el catedrático de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Arturo Colorado, autor del libro 'Éxodo y exilio del arte', que este martes presenta una nueva edición ampliada (la primera es de 2008) con un acto en el Museo del Prado junto a su director, Miguel Falomir.

Para elaborar esta edición, Colorado ha accedido a la documentación de la familia de Timoteo Pérez Rubio, que fue quien acompañó a las obras del Prado en toda su odisea y que estuvo al frente de la Junta de Protección del Tesoro Artístico, un organismo republicano creado al inicio de contienda.

PUBLICIDAD

Si 'Éxodo y exilio del arte' fuese una novela, su protagonista sería Timoteo Pérez Rubio, responde sin dudar su autor, al que valora como "el gran héroe" de una empresa que "nunca ha sido reconocida" y su "premio", ironiza, fue "un exilio en Brasil".

El interés de Colorado en esta evacuación se remonta a los años 80 con un viaje a Ginebra (Suiza), destino final de las obras del Prado durante la Guerra Civil. Allí tuvo acceso a una documentación que le descubrió una heroicidad "desconocida" sin la que "el Prado se habría perdido" y que "el franquismo había tapado", asegura.

PUBLICIDAD

Colorado compara dicha hipotética pérdida -que el arte español no tuvo finamente que lamentar- "al incendio de la Biblioteca de Alejandría".

Recuerda Colorado que el Museo del Prado fue alcanzado por un bombardeo aéreo de la aviación franquista con el apoyo de la Legión Cóndor alemana el 16 de noviembre de 1936.

PUBLICIDAD

A raíz de ese bombardeo, rememora Colorado, el entonces subdirector de la pinacoteca Francisco Javier Sánchez Cantón pronunciaba las siguientes palabras: "El fascismo intenta destruir el Museo del Prado".

Frente a la recomendación de la Oficina Internacional de Museos, que abogaba por la protección 'in situ', la República tomó la decisión de evacuar las obras ante la inminente amenaza bélica.

PUBLICIDAD

Con el traslado de la sede de gobierno a Valencia, hasta allí lo acompañaron las obras del Prado, que siguieron en todo momento el camino que tomaba el Gobierno de la República. Para Colorado, esto fue "un símbolo de ser el gobierno legítimo, pues ahí donde está el gobierno legítimo de la nación, está su patrimonio".

El cerco del bando nacional a los últimos bastiones de resistencia republicanos supuso un nuevo movimiento de las obras, que fueron trasladadas al norte de Cataluña.

PUBLICIDAD

Fue en dicho traslado cuando se produjo el incidente que puso en riesgo la integridad de obras como el 'Dos de mayo' y el 'Tres de mayo' de Goya: un convoy chocó contra una casa bombardeada y un balcón cayó sobre las cajas que las protegían.

Esto provocó una serie de daños en ambas pinturas, que fueron inmediatamente restauradas, aunque no fue hasta 2007 cuando se eliminó la "última herida" del 'Dos de mayo' a causa de dicho accidente, explica el autor.

PUBLICIDAD

Febrero de 1939 fue "un momento extremo", valora Colorado, en el que, sin la intervención internacional, "no sabría lo que hubiese pasado", asegura.

Ante una inevitable victoria franquista, relata, el Gobierno se vio obligado a cambiar la posición que tuvo durante la guerra de no enviar el arte fuera de las fronteras españolas, pues hasta entonces temía por su embargo, retención o enajenación.

PUBLICIDAD

Así fue como se constituyó el Comité Internacional de museos de los países democráticos para el salvamento del tesoro español, que, junto a la Sociedad de Naciones, organizó el traslado final de 140 toneladas de arte a Ginebra a través de 71 camiones y un viaje en tren.

El 1 de junio de 1939, ya finalizada la Guerra Civil, se inauguró la exposición que llevó los pasillos del Prado a la ciudad suiza con un evento abanderado por la rojigualda en el que, por orden del gobierno de Franco, el Comité Internacional y los protagonistas de la evacuación quedaron al margen.

Esto, para Colorado, refleja cómo el franquismo "no quiso reconocer el mérito de este comité, y menos de la República".

En septiembre de 1939, coincidiendo con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el Gobierno franquista ordenaba el regreso de las obras al Prado, culminando un viaje de ida y vuelta que la dictadura intentó olvidar tras haber acusado siempre a la República de "querer evacuar las obras para venderlas", afirma el catedrático.

"¡Completo el Museo del Prado!", titulaba el diario ABC el 10 de septiembre de 1939. Tres años, muchos kilómetros e innumerables peligros después, Goya, Velázquez, Rubens o Tiziano, entre otros grandes maestros cuyas obras perduran en el Prado, volvieron a Madrid para recuperar el lugar que nunca más han vuelto a abandonar. EFE