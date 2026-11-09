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Tolima se mete en la pelea y deja en ascuas a Millonarios pese al primer gol de Cuadrado

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Bogotá, 8 nov (EFE).- El Deportes Tolima derrotó este domingo por 2-1 a Millonarios en la penúltima jornada de la fase regular del Torneo Finalización colombiano y dejó en ascuas al club capitalino, al que le valió de poco el primer tanto que anotó con su uniforme el veterano extremo Juan Guillermo Cuadrado.

Con el resultado de este partido, disputado en el estadio Manuel Murillo Toro, el Tolima escaló al noveno lugar con 26 puntos, uno menos que Millonarios, que es séptimo y que de los últimos siete partidos de liga solo ha ganado uno.

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Los capitalinos se fueron adelante en el marcador al minuto 8 con un magistral tiro libre lanzado por Cuadrado, imposible de atajar para el portero Miguel Ortega.

Sin embargo, el empate de los anfitriones, dirigidos por Luis Fernando Suárez, llegó muy pronto, al 25, cuando el atacante Ever Valencia mandó el balón al fondo en un penalti y la remontada la completó el equipo de Ibagué al 36 con un tanto de Kelvin Flórez, a pase de Homer Martínez.

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El Once Caldas consiguió el sábado una victoria clave que lo acerca a los cuadrangulares semifinales al vencer por 1-0 al Águilas Doradas, uno de sus rivales directos, por lo que lo superó en la tabla y ocupa el octavo lugar.

El equipo de Manizales, dirigido por Carlos 'Panelo' Valencia, sometió a su rival, pero tuvo muchas dificultades para anotar, en buena medida por las atajadas del portero rival, Jorge Soto.

El gol llegó al minuto 94 cuando parecía consumado el empate, con un remate del delantero Dayro Moreno, de 41 años, en un tiro libre que se desvió en un rival y fue imposible de despejar para Soto.

El Blanco Blanco, campeón de la Copa Libertadores de 2004, definirá su clasificación en la última jornada cuando visite al Atlético Nacional, líder del campeonato y ya clasificado a la siguiente fase.

Atlético Nacional derrotó por 4-3 al Deportivo Pereira, pero dejó muchas dudas en su rendimiento de cara a los cuadrangulares, especialmente en defensa, donde aún comete errores.

Los visitantes, que ya están eliminados, tomaron la ventaja en varias ocasiones con anotaciones de Fabio Delgado, Marco Pérez y Jorge Bermúdez.

Sin embargo, los locales remontaron en una ocasión con un doblete del experimentado delantero Alfredo Morelos, Y luego empató, cuando iba perdiendo 2-3, con anotación del central William Tesillo.

El 4-3 definitivo al 94 llegó cuando el defensor César Haydar sacó un remate de larga distancia y se metió en el fondo de la portería tras estrellarse en el palo y rebotar en la espalda del portero Yimi Gómez, quien era hasta ese momento una de las figuras del partido.

El Independiente Santa Fe enfrentó al equipo sub-20 del Deportivo Pasto, porque los profesionales entraron en paro por falta de pagos, y lo goleó 5-0 con un triplete del veterano Hugo Rodallega, un gol del uruguayo Franco Fagúndez y un tanto en propia puerta de Luis Medina.

El Bucaramanga, entre tanto, se impuso 0-4 en su visita al Jaguares de Córdoba, que ya descendió a segunda división, con un doblete del delantero Brandon Caicedo, un tanto del argentino Fabián Sambueza y un autogol del centrocampista Rafael Bustamante.

A falta de una jornada para que se termine la fase regular del torneo, ya están clasificados a los cuadrangulares Atlético Nacional, América de Cali, Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe.

El Independiente Medellín está ad portas de la clasificación con 29 puntos, mientras que la lucha directa por los últimos dos cupos la disputarán Millonarios, Once Caldas, Deportes Tolima, Águilas Doradas y Cúcuta Deportivo. EFE

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