Noskova y Gauff ganan los partidos inaugurales de las Finales WTA en Indian Wells

Guardar

Washington, 8 nov (EFE).- La estadounidense Coco Gauff y la checa Linda Noskova ganaron este domingo en la jornada inaugural de las Finales de la WTA en Indian Wells ante la también estadounidense Jessica Pegula y la ucraniana Marta Kostyuk, respectivamente.

Noskova, número 8 del mundo y campeona en Wimbledon, se impuso a Kostyuk (n.10) por 6-2 y 6-4 en 1 hora y 26 minutos, en el partido que abrió el torneo que reúne a las ocho mejores tenistas del año.

PUBLICIDAD

Kostyuk reemplazó este sábado a última hora a la número uno del mundo, la kazaka Elena Rybakina, baja por un episodio viral.

En el otro partido de la jornada, que enfrentó a las dos tenistas estadounidenses, Gauff (n.4) derrotó a Pegula (n.5) por 6-4, 5-7(5) y 6-2 en 2 horas y 39 minutos.

PUBLICIDAD

En el segundo set, Gauff salvó tres puntos de set cuando Pegula ganaba por 5-1 y encadenó cinco juegos consecutivos para el 6-5. Gauff llegó a disponer de una bola de set, pero Pegula forzó el 'tie-break', en el que ganó la manga en la quinta oportunidad.

Gauff, Pegula, Noskova y Kostyuk integran uno de los dos grupos del torneo. El otro lo forman la bielorrusa Aryna Sabalenka (n.2), la rusa Mirra Andreeva (n.3), la ucraniana Elena Svitolina (n.6) y la checa Karolina Muchova (n.7).

PUBLICIDAD

Este lunes se enfrentarán Sabalenka-Muchova y Andreeva-Svitolina en la primera jornada del segundo grupo.

Las Finales se disputan este año en Indian Wells (Estados Unidos) después de que la WTA cortara el contrato de tres años que concedía a Riad la sede del torneo tras el estallido de la guerra en Oriente Medio. EFE

PUBLICIDAD