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Nacho Vegas: La izquierda debe huir del arte consensual y crear algo que revuelva entrañas

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Guillermo Cabellos

Barcelona, 9 nov (EFE).- A principios de los años 90, España vio cómo ciertas corrientes de las escenas independientes estadounidenses y británicas se filtraban entre las bandas que comenzaban. En Asturias, aquello eclosionó en el Xixón Sound, cuna de un indie prehistórico del que salieron grupos como Australian Blonde, Nosoträsh, Penelope Trip, Pauline en la Playa y Manta Ray.

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Con la llegada del nuevo milenio, Nacho Vegas dejó Manta Ray e inició un camino en solitario que, 25 años después, es uno de los bastiones de la música alternativa en español, tanto por su compromiso con la pulcritud artística como por su conciencia social y política.

"Siempre tengo presente ese momento en el que escribía aquellas canciones sin saber a dónde iban a llegar. Solamente sabía que tenía que tener un lenguaje en el que necesitaba expresar ciertas cosas", explica Vegas a EFE sobre 'Actos inexplicables', debut de 2001 acogido por la crítica como una epifanía.

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De hecho, su trilogía fundacional, a la que se suman 'Cajas de música difíciles de parar' (2003) y 'Desaparezca aquí' (2006), discos descarnados y autolesivos, fue un arranque ampliamente celebrado que a día de hoy Vegas apenas rescata en directo. Cuando lo hace, es para dar una nueva vida a esas canciones, ya que cree que deben tener un espacio para que "puedan crecer con el tiempo, adaptarlas, reinventarlas e incluso resignificarlas".

"Cada vez que me enfrento a un repertorio nuevo, intento esconderme un poco de lo que pasa a mi alrededor. Trato de no caer en la trampa de creer que tienes una fórmula, porque a veces nos guiamos por unas reglas del mercado que son bastante caprichosas y arbitrarias. Lo que haces tiene que salir de las entrañas, esa es la única premisa", sigue el asturiano.

La crítica no fue tan benévola cuando dejó la introspección y comenzó a mirar hacia afuera, algo que se evidenció a partir de 2014 con 'Resituación'. "Me parecía que el mundo indie había llegado a un tope y de repente el 15M nos abrió las ventanas un poco a todos", cuenta Vegas.

"Se hacían canciones muy intimistas, muy de: 'Estoy muy triste en mi habitación y mirándome al ombligo, o estoy muy contento pasando en bicicleta por mi ciudad idílica', aunque estuvieras escribiendo desde Guipúzcoa en los 90, cuando estaba ardiendo Euskal Herria. Y me parece que al indie le faltaba esa apertura. La introspección es una buena fuente de inspiración, pero el mundo interior no existe si no hay un mundo exterior que lo alimente", señala el cantautor.

Ese mismo razonamiento le llevó a escribir trabajos tan políticamente marcados como 'Canciones populistas' (2015), un EP que contaba con temas como 'Canción para la PAH' o 'Ámenme, soy un liberal', que hoy mira con cierta sospecha.

"En ese momento necesitaba hacer eso, pero ahora creo que la gente de izquierdas que nos dedicamos a un oficio creativo debemos huir del arte consensual. Creo que es más importante que hagamos algo que te revuelva las entrañas o que te gire la cabeza de alguna manera antes que ser demasiado complacientes", insiste Vegas.

Pese a esto, el músico celebra que grandes estrellas como Rosalía se posicionen políticamente: "Estamos viviendo en un mundo en el que el fascismo es una realidad, en el que estamos viendo un genocidio en directo en Gaza, en el que la policía defiende a fondos buitre y no a la ciudadanía... Parecía que era una batalla que habíamos ganado y nos estamos dando cuenta de que no".

En 'Vidas semipreciosas', álbum publicado este 2026, Vegas encuentra un equilibrio entre exterior e interior, una "doble pulsión" en la que conviven temas como 'Seis pardales', dedicado a las seis de La Suiza, y 'Fíu', oda a su madre, Cristina Vegas.

"Cuando escribí las canciones, no podía sustraerme del mundo en el que estamos viviendo, pero también quería que hubiera una parte de intimidad compartida", dice el cantante, que a su vez ha hecho de la ternura material artístico, cuestión palpable en 'Ramón In' y 'Hablando de Marlén', dos piezas en las que la delicadeza abriga al marginado.

"Entre la gente a la que más quiero hay personas con muchas taras y gente cuyas vidas me fascinan. A veces pasan desapercibidas, pero esas vidas aparentemente vulgares esconden mucha más ternura y mucho más encanto que otras vidas que parece que refulgen, que brillan mucho más, pero que cuando te acercas te resultan ordinarias", cierra Vegas su elegía a los inadaptados. EFE

gcm/hm/lml

(Foto)

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