Espana agencias

Maldita.es detecta mil vídeos de abuso infantil en TikTok y 20.000 potenciales pedófilos

Guardar

Madrid, 9 nov (EFE).- Una investigación de la Fundación Maldita.es ha detectado en TikTok más de mil vídeos de abuso sexual infantil, que superan 48 millones de visualizaciones, y más de 20.000 perfiles de potenciales pedófilos que intercambian o venden este tipo de material, de los que más de 7.000 operan en español.

La investigación también ha localizado 780 cuentas que utilizan la plataforma para captar compradores de material de abuso sexual infantil, 91 emisiones en directo de menores en 17 países en los que los usuarios piden acciones, a veces sexuales, a cambio de dinero, y una comunidad de más de 2.000 miembros que busca contenido de bebés.

PUBLICIDAD

Son algunos de los hallazgos en la tercera investigación de Maldita.es sobre la supuesta "inacción" de TikTok frente al material de abuso sexual infantil, que denuncia que su buscador es "una herramienta sin filtros para un pedófilo" porque, junto al algoritmo de recomendación, permite encontrar estos contenidos, hasta tal punto que los investigadores llegaron a ver en directo la violación de un bebé.

Maldita.es es una fundación española sin ánimo de lucro que trabaja para proteger la integridad informativa y por la rendición de cuentas de las plataformas. Combina periodismo de investigación, investigación en fuentes abiertas y su propia infraestructura de datos e inteligencia artificial.

PUBLICIDAD

Durante 35 días, los especialistas de Maldita.es han analizado perfiles, comentarios en vídeos y emisiones en directo en TikTok y han creado cuentas para investigar y observar cómo responde el algoritmo a las interacciones con estos contenidos y con qué rapidez muestra cuentas, vídeos y directos relacionados.

Y han documentado actividad especialmente en España, Tailandia, Vietnam, Birmania y Rusia, aunque también han encontrado evidencias en otros países de la Unión Europea y Latinoamérica.

Algunos de los potenciales pedófilos han reconocido a la Fundación que disponen de material de sus propios hijos o sobrinos y otros han llegado a ofrecerles realizar emisiones en directo con sus hijos.

Además, han constatado que miembros de esa comunidad de más de 2.000 usuarios dedicada a buscar contenido de bebés comparten material de sus propios familiares menores de edad.

También que en las 91 emisiones en directo documentadas, los espectadores pedían a los menores que realizaran determinadas acciones, algunas de carácter sexual, a cambio de dinero, pese a la normas de TikTok que prohíben que los usuarios de esas edades hagan directos.

Unas situaciones que se desarrollan, según explican, tanto en viviendas particulares como en centros educativos, con menores que transmitían desde las aulas, los baños o durante el recreo.

La plataforma, según la Fundación, no evita los directos, sino que "los publicita" incluso -dice-, y "gana dinero con los regalos de los pedófilos a niñas".

Los investigadores han denunciado una muestra de 50 vídeos con material explícito de abuso sexual infantil, que acumulan 8,9 millones de visualizaciones y más de 150.000 'me gusta'.

Sin embargo, "pese a la crudeza de las imágenes", según la Fundación, la plataforma sólo retiró cinco, el 10 %, y bloqueó otros trece, el 26 %, sólo para los usuarios de España.

Setenta y dos horas después de las denuncias, el 40 % de las cuentas que habían publicado esos contenidos continuaban activas.

Se han identificado también más de 10.000 cuentas que solicitan intercambios de imágenes sexuales en los comentarios de vídeos y han denunciado una muestra de 35 publicaciones que pedían expresamente imágenes de menores, incluso de ocho años, en 15 países, seis de ellos de la UE.

De esas 35 publicaciones, la plataforma ha eliminado dos, el 6 %, y ha bloqueado otras dos únicamente en España. No ha adoptado medidas sobre el 88 % de los contenidos denunciados, según Maldita.es, y el 91 % de las cuentas que solicitaban imágenes seguían activas 72 horas después.

Esta falta de respuesta lleva a la Fundación a cuestionar si la plataforma cumple las obligaciones establecidas en la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la UE, que exige actuar "con prontitud" frente a los contenidos ilícitos una vez que las plataformas tienen conocimiento de ellos.

La normativa también obliga a las plataformas designadas de muy gran tamaño a adoptar medidas "razonables, proporcionadas y efectivas" para reducir los riesgos de que se difundan contenidos ilegales y los que afectan a la protección de los menores.

Para la Fundación , los resultados evidencian un "fracaso sistémico" de los mecanismos de protección de la plataforma, cuyas herramientas estarían siendo aprovechadas por los potenciales pederastas.

EFE

bec/ie

(Recursos de archivo en Efeservicios: 55012456493)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La COP31 arranca en Turquía con la idea de convertir las promesas en acciones: la UE cierra la puerta a más financiación y España apuesta por las renovables

La reducción de las emisiones y la transición energética se situarán un año más en el centro de la Cumbre del Clima

La COP31 arranca en Turquía con la idea de convertir las promesas en acciones: la UE cierra la puerta a más financiación y España apuesta por las renovables

La crisis de vivienda mueve el voto para el 29-N, pero el problema afecta sobre todo a los jóvenes: “No puedo ahorrar y tengo que estar todo el rato pensando en pagar el alquiler”

El acceso a la compra o la renta de un hogar es el principal problema que ven los españoles, según el CIS

La crisis de vivienda mueve el voto para el 29-N, pero el problema afecta sobre todo a los jóvenes: “No puedo ahorrar y tengo que estar todo el rato pensando en pagar el alquiler”

El documental que desmonta los mitos de Carmen Laforet, la escritora perseguida por el éxito de ‘Nada’: “No está considerada nada feminista cuando hizo una aportación bestial”

En ‘Por qué no escribo nada’, la directora Isabel Fernández recupera cartas y escritos de la autora, a quien Mónica López presta su voz, para reconstruir la historia de una mujer que desafió las convenciones de su época

El documental que desmonta los mitos de Carmen Laforet, la escritora perseguida por el éxito de ‘Nada’: “No está considerada nada feminista cuando hizo una aportación bestial”

Los marineros denuncian que no podrán votar el 29-N si están en alta mar durante el proceso electoral: “Somos ciudadanos de cuarta categoría”

En un escrito, publicado por la Asociación Española de Titulados Náutico-Pesqueros, cuestionan que el actual sistema deje fuera a quienes están en aguas internacionales o puertos extranjeros

Los marineros denuncian que no podrán votar el 29-N si están en alta mar durante el proceso electoral: “Somos ciudadanos de cuarta categoría”

España necesita marinos mercantes y el Gobierno financia las prácticas de los estudiantes en las navieras privadas: 336 euros por alumno al mes

Transportes subió en 2023 las ayudas de 300.000 a 1 millón de euros para que los alumnos hagan estas prácticas obligatorias en una flota nacional que solo tiene 84 buques con bandera española

España necesita marinos mercantes y el Gobierno financia las prácticas de los estudiantes en las navieras privadas: 336 euros por alumno al mes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los marineros denuncian que no podrán votar el 29-N si están en alta mar durante el proceso electoral: “Somos ciudadanos de cuarta categoría”

Los marineros denuncian que no podrán votar el 29-N si están en alta mar durante el proceso electoral: “Somos ciudadanos de cuarta categoría”

España necesita marinos mercantes y el Gobierno financia las prácticas de los estudiantes en las navieras privadas: 336 euros por alumno al mes

El olor a cannabis no sirve para condenar sin pruebas: la Justicia anula una multa de 30.001 euros a un bar tras fallar la cadena de custodia de cuatro porros

Pedro Sánchez pide votar como el Papa y “la punki” y Feijóo le pide que mire menos fuera y más a los trenes

Una asociación pide cambiar el Código Civil para que bisnietos y tataranietos de españoles puedan obtener la nacionalidad sin depender de leyes extraordinarias

ECONOMÍA

Óscar Vara, economista: “Los europeos somos como la parte central de un bocadillo: nuestra defensa depende de EEUU y nuestra economía, en gran medida, de comprar barato a los chinos”

Óscar Vara, economista: “Los europeos somos como la parte central de un bocadillo: nuestra defensa depende de EEUU y nuestra economía, en gran medida, de comprar barato a los chinos”

Consumo expedienta a una empresa de autobuses por los ‘precios por goteo’: ocultaba los gastos de gestión hasta el último paso de la compra

Ignacio de la Calzada, abogado: “Si vas a dejar tu trabajo, sigue estos consejos para no perder derechos tanto con la empresa nueva como con la que dejas”

Denuncia las molestias acústicas de un estudio de grabación y consigue más de 42.000 euros

Supermercados en Madrid este lunes 9 de noviembre: quién abre y quién cierra por el festivo de la Almudena

DEPORTES

Diego Poncelet, el skater que ha pulverizado el récord de velocidad a 151,83 km/h: “Una tranquilidad muy profunda, me parecía que iba más lento”

Diego Poncelet, el skater que ha pulverizado el récord de velocidad a 151,83 km/h: “Una tranquilidad muy profunda, me parecía que iba más lento”

Julián Álvarez sale aún más señalado del Metropolitano

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en LaLiga

El FC Barcelona sigue siendo el rey: un doblete de Fermín y dos errores de Julián Álvarez sentenciaron al Atlético de Madrid

Las palabras de Zidane sobre su infancia: “No fue fácil en un barrio con pocos recursos”