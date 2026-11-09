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Los servicios mínimos de Cercanías oscilarán entre el 75 y el 50 % en la huelga general

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Madrid, 9 nov (EFE).- El Ministerio de Transportes ha establecido los servicios mínimos de Renfe para la huelga general de este miércoles, 11 de noviembre, en toda España, que en el caso del Cercanías ha fijado por franjas horarias, siendo del 75 % en hora punta y el 50 % el resto del día.

El horario punta en Cercanías es de 6:00 a 9:00 horas; de 13:30 a 15:30 horas; y de 18:30 a 20:30 horas, según ha detallado Renfe en una nota de prensa, en la que avanza que los servicios mínimos en el caso de los trenes de Alta Velocidad/Larga Distancia quedan establecidos en un 73 % de los habituales.

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En los trenes de Media Distancia se establece una media del 65 %, en tanto que en Mercancías el porcentaje alcanza el 26 % del servicio programado, de acuerdo con la misma fuente.

En su resolución, Transportes explica que, dada la naturaleza de una huelga general que afecta a todo el personal del Grupo Renfe, en todo el territorio nacional, y considerando que el paro afecta de forma muy importante a las actividades ferroviarias entre las grandes poblaciones de España, "se aprecia un especial trastorno" en un día de gran movimiento de viajeros.

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Para determinar los servicios mínimos necesarios durante este 11 de noviembre, se han analizado cada una de las actividades de transportes afectadas por la huelga, para fijar las consideradas imprescindibles.

De acuerdo con sus estimaciones, la prestación de los servicios mínimos establecidos requiere de un número mínimo de 4.123 trabajadores, una cifra que representa cerca del 30,5 % de la plantilla convocada a la huelga y que identifica "exclusivamente el personal necesario para garantizar la circulación (...) y la continuidad de un servicio esencial para la comunidad".

El texto analiza uno a uno los servicios ofrecidos por Renfe, y recuerda que en los núcleos de Cercanías circulan cerca de 3.500 trenes en día laborable y alcanzan una media diaria de viajeros de alrededor de 1,1 millones.

Por tanto, prosigue, los servicios mínimos establecidos en Cercanías deben garantizar, además de la calidad del servicio y el transporte alternativo, la protección y seguridad de todos los viajeros, evitando riesgos de saturación de viajeros en el interior de los trenes y la masificación de andenes en horas punta.

Para conjugar estas circunstancias con el derecho a huelga, se establece un porcentaje de servicios mínimos en hora punta del 75 % del servicio habitual. Mientras que para el resto del día, con carácter general, se garantizará un tren por sentido a la hora siempre que no exceda del 50 % del servicio normal.

Respecto a la Alta Velocidad/Larga Distancia, en una jornada de huelga en un día de máxima oferta y demanda, Renfe Viajeros tiene una demanda potencial asimilable de 124.334 viajeros, que se verán afectados.

La resolución establece unos servicios mínimos del 73 %, asumiendo que los viajeros deberán optar entre retrasar el viaje o realizarlo en otro medio si es posible.

Se estima que el número de viajeros que deberían viajar en trenes retrasados fuera del período de huelga o en medios alternativos, sería de 33.570 viajeros.

En Media Distancia, este miércoles se verán afectados 641 trenes. Aquí, a tenor de los cálculos de Transportes, será necesario en torno al 65 % de servicios mínimos, debiendo, por tanto, circular 418 trenes.

Con este porcentaje, si bien todos los viajeros no pueden acceder al tren en este tipo de servicios, sí que podrán optar a otros medios de transporte públicos que les permita la movilidad o bien modificar sus horarios de desplazamiento. EFE

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