La policía vuelve al campamento de migrantes del puerto de Ceuta para su total desalojo

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Ceuta, 9 nov (EFE).- La Policía Nacional de Ceuta ha desplegado a primeras horas de la mañana de este lunes un nuevo dispositivo en el campamento temporal de migrantes situado en el puerto de la ciudad para el desalojo de todas las personas y su posterior clausura.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía, los agentes han vuelto antes de las 07:00 horas de este lunes a este asentamiento para llevar a cabo un segundo operativo, que continúa con el desarrollado este domingo.

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El objetivo fundamental trasladar a todos los migrantes tanto a otros asentamientos establecidos por el Gobierno como al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), en el caso de aquellas personas que todavía no hayan sido debidamente filiadas.

El Gobierno puso en marcha este domingo el operativo policial con la intención de ir cerrando los espacios temporales abiertos ya que en ellos hay unas 7.000 plazas y están censados en torno a 5.800 personas.

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La intención es reagrupar a los migrantes del asentamiento del puerto en otro lugar para ir procediendo al cierre de los espacios temporales de acogida, hasta un total de siete, distribuidos por distintas zonas de la ciudad para dar respuesta a la entrada masiva de finales de julio.

La Policía Nacional mantiene esta mañana un importante despliegue en el entorno de este campamento. EFE