El PP busca en Ceuta revalidar la confianza con la "ola" de la entrada masiva

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Rafael Peña

Ceuta, 9 nov (EFE).- El PP de Ceuta espera revalidar la confianza de los ciudadanos para conseguir el escaño al Congreso -junto con los dos al Senado- que se pone en juego en unas elecciones generales que en el caso de la ciudad autónoma estarán seriamente condicionadas por la crisis ocurrida a finales de julio.

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La entrada masiva de más de 80.000 personas los días 30 y 31 de julio así como las consecuencias que ha tenido para la ciudad a todos los niveles será el principal "caballo de batalla" de los discursos electorales que confrontarán la postura adoptada por el Gobierno ceutí y el Gobierno de la Nación.

De hecho, los partidos políticos que se presentan por la ciudad -principalmente PP, PSOE y Vox- han coincidido en reconocer que lo ocurrido en la ciudad con la presencia de miles de migrantes será uno de los principales temas de esta campaña.

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El presidente de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos (FPAV), Francisco Segado, ha manifestado a EFE que está "plenamente convencido" de que lo ocurrido en Ceuta "le debería pasar factura al PSOE porque hemos sido invadidos, pisoteados y hemos sufrido una guerra híbrida por parte de Marruecos que el Gobierno no ha frenado".

En Ceuta seis formaciones han presentado candidatura al Congreso (PP, PSOE, Vox, Podemos, Se Acabó la Fiesta y Frente Obrero) mientras que al Senado la lista se reduce a cuatro candidaturas (PP, Coalición Senado de Progreso, Vox y Podemos).

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En la lista destaca la decisión del PSOE de ceder su candidatura al Senado al independiente Abdel-lah Abdel-lah Mustafa, un joven de 26 años reconocido líder vecinal de la asociación de Sidi Embarek, quien durante la entrada de finales de julio puso en marcha una medida para acoger migrantes en el entorno de la mezquita de Sidi Embarek y que fue criticado por no haber condenado esta entrada masiva.

"Es un giro estratégico, un referente del movimiento vecinal y social que asume el relevo para liderar una mayoría social contra la ultraderecha", reflejó el PSOE ceutí en un comunicado para justificar el relevo de Josemi Romero -inicialmente propuesto- por Abdel-lah Mustafa.

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En el caso del PP ha apostado por el actual consejero de Urbanismo y Transportes del Gobierno ceutí así como licenciado en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Granada, Rafael Martínez Peñalver, como candidato al Congreso y en el médico Abdelhakim Abdeselam y la periodista Cristina Díaz para repetir como sus cabezas de lista al Senado.

En las elecciones generales del 2023 el PP consiguió el diputado por la ciudad -Javier Celaya- al lograr 12.887 votos (38,78%), el PSOE sumó 11.299 (34%) y Vox se quedó como tercera fuerza política con 7.742 (23,3%). En el 2019 el triunfo correspondió a Vox, con 11.752 votos (35,54%), seguido por el PSOE con 10.455 sufragios (31,61%) y el PP con 7.439 (22,49%).

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El presidente de la Ciudad Autónoma y a su vez presidente del PP ceutí, Juan Jesús Vivas, lo tiene claro: "son unas elecciones vitales y me atrevería a decir que existenciales y sinceramente pienso que en las mismas va a estar muy presente lo que sucedió en Ceuta a finales de julio", ha comentado a EFE después de que haya supeditado el resultado de las elecciones a encabezar la candidatura popular en los comicios autonómicos de 2027.

El jefe del Gobierno autonómico, que está al frente del mismo desde el 2001, espera que los ceutíes penalicen en las urnas la "invasión" ocurrida en la frontera. "Una de las razones que más justifican que Pedro Sánchez deje de ser presidente y más poderosas es lo que sucedió aquí y sus consecuencias", ha dicho.

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Por ello, ha considerado que estos comicios son "muy importantes" para el futuro de la ciudad. EFE