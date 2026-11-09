El defensa Rafita, baja en la sub-21 por lesión

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Málaga, 9 nov (EFE).- El defensa del Málaga Rafael Garrido 'Rafita' ha sido baja en el entrenamiento de este lunes debido a una lesión muscular, que se produjo en el partido contra el Racing (1-2) en La Rosaleda y que le ha impedido acudir a la convocatoria de la selección sub- 21.

Rafita se tuvo que retirar en el minuto 23 del duelo ante el Racing al sentir un dolor en la parte posterior de la pierna izquierda, por lo que fue sustituido por el centrocampista David Larrubia, y se encuentra pendiente de diversas pruebas para esclarecer la dolencia y el tiempo de baja.

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Tampoco estuvo el centrocampista hispano-marroquí Adam Aznou, concentrado con la selección sub-23 de Marruecos para disputar dos encuentros clasificatorios de la Copa de África de la categoría.

El lateral derecho Carlos Puga, que fue baja ante el equipo cántabro por problemas físicos, llevó a cabo un entrenamiento parcial, mientras que el delantero Juan Cruz continúa haciendo labor específica bajo la supervisión del readaptador físico José Antonio Lizana. EFE

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