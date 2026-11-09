El Ceuta trabaja bajo las órdenes del entrenador del filial a la espera de Sergio Lobera

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Ceuta, 9 nov (EFE).- El entrenador del Ceuta B, David Álvarez 'Polaco', dirigió este lunes la sesión preparatoria de la primera plantilla tras la destitución del andaluz José Juan Romero y a la espera de la incorporación de nuevo técnico del equipo, el aragonés Sergio Lobera.

El técnico del filial estuvo el domingo al frente del Ceuta B en la derrota ante la Real Balompédica Linense (1-2), en partido del grupo X de la Tercera RFEF, y este lunes ha dirigido la sesión preparatoria del primer equipo, cuyo próximo partido está fijado en el campo del Tenerife para el domingo de esta semana (14:00 horas), de la decimocuarta jornada de LaLiga Hypermotion.

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David Álvarez ejercerá a partir de ahora como segundo entrenador del primer equipo, que espera la incorporación de su nuevo técnico para el próximo miércoles, según han informado en el Ceuta.

El director deportivo del club, Eduardo Villegas, ha afirmado este lunes en rueda de prensa que el equipo está pasando "una situación delicada desde hace bastante tiempo" y se ha referido a la destitución de José Juan Romero para afirmar que el fútbol "son resultados".

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Villegas ha comentado de José Juan Romero que es un entrenador "que lo ha dado todo aquí, que ha honrado el escudo y que ha conseguido éxitos históricos", por lo que le estarán "siempre agradecidos por el comportamiento, por el trato, por la gestión, por los resultados y por todo" lo que han conseguido en el Ceuta.

Además, en el club han señalado que, salvo que llegue una notificación que señale lo contrario, está previsto que se dispute este domingo el partido ante el Tenerife en el estadio Heliodoro Rodríguez López, después del fallecimiento la pasada semana del delantero del conjunto canario Jesús de Miguel. EFE

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