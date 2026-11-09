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Álvarez de Toledo: "Para ir al funeral de Urda basta con ser decente"

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Madrid, 9 nov (EFE).- La número dos del PP por Madrid al Congreso en las elecciones del 29N, Cayetana Álvarez de Toledo, ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no tenga previsto acudir al funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Urda, ya que considera que para asistir "basta con ser decente".

"Para ir al funeral de las víctimas en Urda no hay que ser católico, basta con ser decente", ha expresado Álvarez de Toledo en una entrevista en el diario La Razón que se publica este lunes.

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La diputada del PP ha descrito a Sánchez como "prófugo de la responsabilidad política" porque "siempre le endosa el muerto a otros" y "jamás asume la responsabilidad", una forma de actuar que ha calificado como "un acto de cinismo político, pero también de radical cobardía".

Ha destacado que en las próximas elecciones está en juego "nada más y nada menos que la restauración de la decencia en la vida pública" y que esta campaña electoral "tiene que ver con la reivindicación de los hechos sucedidos y la verdad en la vida pública".

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"Está en juego recuperar la decencia en la vida pública para acabar con la decadencia que nos invade. Cuando la moral desaparece y los gobernantes actúan por un instinto salvaje de poder para liquidar la alternancia política acaban arrasando con lo más elemental. Tenemos un Gobierno de una inmoralidad que responde sobre todo a la cobardía", ha expresado.

Ha calificado al exministro de Transportes Óscar Puente como "la encarnación de la política tóxica de estos años" y una persona que tiene "el matonismo como método, la grosería como lenguaje, el guerracivilismo como bandera".

Considera que es falso que en España haya polarización: "Es una de las grandes mentiras de este Gobierno. Hay una minoría muy radical, sin escrúpulos, que se ha apoderado de las instituciones de todos para intentar excluir del tablero político a una inmensa mayoría de ciudadanos que estamos reconciliados".

Cree que la izquierda "se va a enfrentar a una decisión muy difícil tras las elecciones: refundación o extinción" y que "van a tener que romper con el guerracivilismo y el separatismo, como Felipe González tuvo que romper con el marxismo, para ser una fuerza con vocación de hegemonía". EFE

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