Absuelven por legítima defensa al hombre que mató a dos asaltantes en Cartagena (Murcia)

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Murcia, 9 nov (EFE).- La Audiencia Provincial de Murcia ha absuelto de dos delitos de homicidio al hombre que mató a tiros a dos integrantes de un grupo que asaltó su vivienda en Cartagena en noviembre de 2021, al considerar que actuó en legítima defensa, según ha informado este lunes el TSJ murciano.

El acusado, que también se dedicaba al tráfico de drogas, ha sido condenado a tres años de prisión por delitos contra la salud pública y tenencia ilícita de armas.

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La sentencia, dictada por la Sección Quinta de la Audiencia, con sede en Cartagena, recoge la conformidad alcanzada entre las partes, que aceptaron los hechos y las penas solicitadas por el Ministerio Fiscal, por lo que no fue necesario constituir el jurado popular.

Los hechos se remontan al 6 de noviembre de 2021, cuando varios integrantes de un clan dedicado al narcotráfico irrumpieron armados y algunos encapuchados en el domicilio del acusado para exigirle 3.000 euros semanales por permitirle vender droga. Durante el asalto, lo golpearon y uno de los atacantes le disparó en el abdomen.

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Mientras otros miembros del grupo se abalanzaban sobre él y uno gritaba "rematarlo", el propietario cogió una pistola que guardaba bajo un cojín y efectuó varios disparos para proteger su vida. Dos asaltantes resultaron heridos y fallecieron esa misma noche y tres días después, respectivamente.

El tribunal considera que concurre la eximente completa de legítima defensa, aunque impone al acusado dos años de prisión y una multa de 14.299,77 euros por tráfico de drogas, además de un año por tenencia ilícita de armas.

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Otros siete procesados también han sido condenados por tentativa de extorsión, allanamiento de morada, lesiones y tenencia ilícita de armas, según su participación en el asalto ocurrido en 2021. EFE