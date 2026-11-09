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38-17. Brock Purdy lidera a los San Francisco 49ers al triunfo sobre los Raiders

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Redacción Deportes, 8 nov (EFE).- Brock Purdy lideró este domingo con dos pases de anotación el triunfo de los San Francisco 49ers por 38-17 sobre Las Vegas Raiders en partido de la semana nueve de la temporada de la NFL.

A sus 26 años, Purdy se convirtió en el pasador más joven en la historia de los gambusinos en alcanzar los 100 envíos de 'touchdown'; hoy llegó a 101.

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Además de sus dos pases a las diagonales, Brock pasó para 232 yardas y consiguió una anotación por la vía terrestre; también sufrió una intercepción y una captura.

Christian McCaffrey, quien corrió para 68 yardas, también lució con dos anotaciones, una por recepción y una por acarreo.

San Francisco, líder de la división Oeste de la Conferencia Nacional con marca de siete ganados y un perdido, mostró su superioridad desde el primer cuarto que dominó con ventaja de 14-0, que amplió antes del descanso 21-10.

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A pesar de que en la segunda mitad los Raiders intentaron remontar, la defensiva de los gambusinos, liderada por Fred Warner y Dre Greenlaw, quienes provocaron un par de balones sueltos, impidieron la reacción de Las Vegas que quedaron con récord de 4-5.

En otro partido un Jordan Love en estado de gracia, con cuatro anotaciones, comandó la victoria de los Green Bay Packers 27-45 sobre los New England Patriots.

Love pasó para 372 yardas, conectó tres envíos a las diagonales y una carrera para 'touchdown'.

Con los Patriots, Drake Maye sumó 299 yardas por envío, acumuló tres pases de anotación, pero sufrió tres intercepciones y fue capturado en cuatro ocasiones.

También este domingo Seattle Seahawks ganó por 17-3 a Arizona Cardinals.

En los controles de los Seahawks, Drew Lock pasó para 175 yardas y una conexión de anotación.

En Los Angeles, Houston Texans apisonó por 22-44 a Chargers con un destacado desempeño de C.J. Stroud, quien lució con cinco pases de touchdown, en un duelo en el que sumó 384 yardas por envío.

Con los Chargers, Justin Herbert tuvo un juego de pesadilla; fue capturado en ocho ocasiones.

Más tarde cerrará la actividad dominical la visita de los Tampa Bay Buccaneers a los Chicago Bears.

La semana nueve de la temporada de la NFL concluirá este lunes con el choque entre los Minnesota Vikings y los Buffalo Bills. EFE

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