Leclerc y Antonelli, sancionados con 5 segundos tras la carrera

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Redacción Deportes, 8 nov (EFE).- El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) han recibido sanciones de cinco segundos tras la carrera por incidentes distintos ocurridos en el Gran Premio de São Paulo.

Los comisarios consideran que el primero fue el responsable de provocar una colisión con Liam Lawson en las últimas vueltas, mientras que Mercedes liberó a Antonelli de los garajes de forma imprudente ('unsafe release').

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De esta forma Leclerc pierde una plaza acaba en la octava, mientras que Antonelli, ya campeón mundial, se mantiene en el quinto puesto en el que cruzó la meta. EFE