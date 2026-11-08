Koke: “Hemos hecho un grandísimo primer tiempo, con ocasiones para matar el partido”

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Madrid, 8 nov (EFE).- Koke Resurrección, capitán del Atlético de Madrid, destacó este domingo, tras la derrota contra el Barcelona en el Metropolitano (1-2), que su equipo hizo un “grandísimo primer tiempo” y fabricó ocasiones “para matar el partido”.

Para él, la diferencia fue la “efectividad”. “El equipo ha hecho un grandísimo primer tiempo. Hemos hecho ocasiones para matar el partido, no lo hemos hecho y luego un rebote, antes de acabar el primer tiempo, nos han hecho el gol. En el segundo tiempo tenían el control del balón, pero no pasaba nada”, repasó el futbolista a Movistar+.

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“El fútbol es así. Es contundencia y ellos han sido más contundentes que nosotros. Queda mucha Liga. Cuando se juega de tú a tú con estos rivales puede pasar esto, pero hay que seguir”, añadió.

Koke expuso que, en el segundo tiempo, el equipo, “dentro de lo que cabe, ha salido bien”. “Ellos han tenido el control, pero aún así el equipo ha tenido la ocasión de Julián. No pasaba nada en el partido y ha venido el segundo gol, que nos ha hecho mucho daño”, afirmó.

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También destacó que Pablo Barrios “es un grandísimo jugador”. “Ojalá que siga a este nivel, porque nos da mucho y es muy importante para este equipo”, afirmó. EFE