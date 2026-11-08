Hoy será noticia. Lunes, 9 de noviembre

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ELECCIONES GENERALES

Lunes de precampaña con entrevistas televisivas de los líderes de PSOE, PP y Vox

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Madrid (EFE).- En la recta final de la precampaña electoral para el 29N este lunes los principales líderes políticos serán entrevistados en televisión.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudirá a La Séptima; el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, será entrevistado en Cuatro y 101TV Andalucía; y el presidente de Vox, Santiago Abascal, irá a 'La Revuelta' de TVE.

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TIEMPO BORRASCA

Activada la fase de preemergencia del Plan de Inundaciones en Andalucía

Huelva (EFE).- El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha activado este domingo, como director del plan, la fase de preemergencia, situación operativa 0, del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI).

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La medida se adopta ante la previsión de lluvias intensas y persistentes asociadas a la borrasca Bruna, que podrían provocar inundaciones locales y crecidas repentinas de ríos y arroyos, ha informado la administración autonómica en un comunicado.La medida es preventiva y mediante ella la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), a través del 112, refuerza la vigilancia de los cauces y el seguimiento de las previsiones y de las posibles incidencias.

INMIGRACIÓN CANARIAS

Sigue la presión migratoria en Canarias

Santa Cruz de Tenerife (EFE).- Tras una primera semana de noviembre en la que se han disparado las llegadas de cayucos a Canarias, con cerca de 6.000 personas rescatadas, todos los servicios de emergencia de El Hierro siguen movilizados ante una presión migratoria que recuerda a la de los años récord de 2023 y 2024.

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Más de 600 personas que iban a bordo de cuatro cayucos han desembarcado este domingo en El Hierro para cerrar un fin de semana en el que han llegado a las costas canarias más de 1.300 a bordo de embarcaciones precarias.

BOLSA CALENDARIO

La Bolsa española abre este lunes 9 de noviembre, festividad en Madrid de La Almudena

Madrid (EFE).- La Bolsa española abrirá sus puertas hoy, lunes, 9 de noviembre, día festivo en la ciudad de Madrid por la celebración de la patrona de la capital, Nuestra Señora de la Almudena.

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El pasado lunes 2 de noviembre, día festivo en España en nueve comunidades autónomas al trasladarse la festividad de Todos los Santos, el 1 de noviembre, que cayó en domingo, la Bolsa española también operó con normalidad, como también lo hizo el pasado 12 de octubre, Fiesta Nacional de España. El próximo festivo en España en el que la Bolsa española abrirá será el martes 8 de diciembre, festividad nacional de la Inmaculada Concepción.

EL TIEMPO

El tiempo inestable se mantiene el lunes en la Península con lluvias y vientos fuertes

Madrid (EFE).- La situación de inestabilidad se mantendrá este lunes en la Península debido al paso de frentes asociados a la borrasca Bruna, situada en el Atlántico, con lluvias fuertes y persistentes en el noroeste y oeste peninsular, Montes de Toledo, Sistema Central y las sierras de Cádiz y Málaga, con rachas muy fuertes de viento en algunas zonas.

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Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en la Península y Baleares predominarán los cielos muy nubosos o cubiertos y se registrarán precipitaciones generalizadas, más abundantes e intensas y localmente con tormenta en la vertiente atlántica. Se prevé que las precipitaciones lleguen a ser fuertes y persistentes, con acumulados significativos en el oeste y sur de Galicia, el macizo Galaico-Leonés, el Sistema Central, Extremadura, Montes de Toledo, Andalucía occidental y las sierras de Cádiz y Málaga.

EFE

fp