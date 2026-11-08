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Flick: "Muy satisfecho por el segundo tiempo; feliz por los tres puntos"

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Madrid, 8 nov (EFE).- Hansi Flick, entrenador de Barcelona, manifestó este domingo, tras la victoria ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano (1-2), triunfo que le mantiene en el liderato, que está "muy satisfecho" por la segunda parte realizada por su equipo y "feliz por los tres puntos".

"Sabemos de la calidad de nuestro equipo. Cuando perdimos contra el PSG y el Real Madrid estuvimos al mismo nivel. Estamos convencidos del sistema", dijo el entrenador del Barcelona.

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El técnico se mostró muy satisfecho por la segunda parte de su equipo. "Hicimos un gran segundo tiempo. Los jugadores lo han hecho muy bien. Han presionado muy bien y es para estar muy contento con ellos", declaró.

Flick reconoció la importancia de ir al parón por los partidos de selecciones como líder de la Liga. "De 0 a 10, le doy una importancia de 10 el ir al parón como líderes", dijo con rotundidad.

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Sobre la posición de Frenkie de Jong como lateral derecho en la segunda mitad, indicó que cuando le preguntó en otro partido si estaba dispuesto a jugar como central dijo que sí y que lo mismo le respondió esta noche como lateral. "Estaba preparado y creo que ha ayudado al equipo", señaló.

"Espero que los jugadores y los entrenadores manejen bien los minutos de los futbolistas en estos próximos partidos internacionales", concluyó. EFE.

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