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Colapinto: "Espero estar en mejores condiciones en Las Vegas para luchar por los puntos"

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Redacción deportes, 8 nov (EFE).- El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine), decimotercero en el Gran Premio de Sao Paulo (Brasil), declaró que espera que en la siguiente carrera, en Las Vegas, esté "en mejores condiciones para luchar por los puntos".

"Ha sido una carrera complicada para nosotros, sobre todo por las condiciones meteorológicas, que han hecho que conducir fuera todo un reto. Empezamos con neumáticos intermedios y luego se trataba de calcular el momento adecuado para cambiar a los blandos, lo cual no fue una decisión sencilla, ya que los niveles de adherencia eran bastante bajos", explicó.

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"Me mantuve concentrado en gestionar la carrera y los neumáticos, pero luego, tras tener problemas de rendimiento, tuvimos que volver a entrar en boxes para poner los blandos. Poco después empezó a llover y volvimos a los intermedios", indicó.

El piloto de Pilar cree que su ritmo con los neumáticos intermedios "no fue muy bueno" y eso les "afectó hoy". "Sé que el equipo está analizando por qué nos costó tanto el sábado como el domingo en condiciones de lluvia. Aun así, fue una carrera ajetreada, tuvimos algunas buenas luchas en pista, que fueron divertidas", agregó.

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Colapinto dio que harán "un análisis como equipo antes de partir hacia Las Vegas", donde esperan que las condiciones les "favorezcan más" y puedan "estar en mejores condiciones para luchar por los puntos". EFE

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