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Baena: "Julián ha hecho un gran partido"

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Madrid, 8 nov (EFE).- Álex Baena, centrocampista del Atlético de Madrid, valoró este domingo, tras la derrota por 1-2 contra el Barcelona, que Julián Alvarez ha hecho un "gran partido" y expresó que su equipo le hizo "mucho daño" al conjunto azulgrana, pero no estuvo "acertado" sobre la portería rival.

"Julián ha hecho un gran partido. Ojalá tenga todos los partidos las ocasiones que ha tenido este domingo. Unos días se tiene más puntería y otros no. Otro día las meterá", explicó en rueda de prensa tras el encuentro en el Metropolitano.

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"Le hemos hecho mucho daño al Barcelona. No hemos estado acertados de cara a la portería contraria. Esto es muy largo, queda mucho todavía y es la línea a seguir", continuó.

Para él, "la diferencia ha sido que ellos han metido las que han tenido".

"Y nosotros, no. Cuando no las metes, pasa lo que ha pasado hoy", afirmó.

"Viendo la primera parte de hoy, estamos al mismo nivel. Cuando bajas de dar el cien por cien te pasan por encima. No hay que bajar del 120 por ciento", avisó. EFE

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