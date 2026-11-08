Abascal acusa a Sánchez de utilizar al Ejército para repartir a los migrantes de El Hierro

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Madrid, 9 nov (EFE).- El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha acusado este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de querer utilizar al Ejército para repartir por toda España a los migrantes llegados a El Hierro, cuando no permitió que impidiera la crisis de Ceuta o que ayudara cuando se produjo la dana de Valencia.

En un mensaje publicado en X, Abascal afirma: "No dejó que el Ejército ayudara en las horas más críticas tras la riada en Valencia. No permitió que el Ejército impidiera la agresión marroquí sobre Ceuta este verano. Y ahora quiere utilizar al Ejército para que reparta por toda España a los invasores de El Hierro".

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"Alto a la invasión. Alto a la traición", proclama el líder de Vox.

Desde el 1 de noviembre, cerca de 6.000 personas han llegado a Canarias en pateras y cayucos, con especial incidencia en El Hierro, donde los continuos rescates han saturado los recursos de acogida.EFE

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