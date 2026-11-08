0-3. España se corona campeona de la Finalíssima tras vencer a Brasil

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São Paulo, 8 nov (EFE).- La selección española de fútbol sala se coronó este domingo campeona de la Finalíssima, tras vencer a la de Brasil por 0-3 en la Arena Niterói, en el estado de Río de Janeiro.

Con goles de Gon Castejón, Cecilio Morales y Antonio Pérez en la segunda parte, el campeón europeo se quedó con los laureles de la segunda edición del torneo organizado por Conmebol y la UEFA.EFE

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