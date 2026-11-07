Simeone ultima la preparación para el duelo con el Barcelona sin ‘Cuti’ Romero

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Majadahonda (Madrid), 7 nov (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ultimó este sábado la preparación de su equipo para el partido de este domingo por el liderato de la LaLiga EA Sports contra el Barcelona con la única baja de Cristian ‘Cuti’ Romero.

El central argentino se perderá su quinto encuentro seguido a causa de una lesión. No ha podido jugar contra el Stuttgart, el Deportivo de A Coruña, el Levante (entró en la convocatoria, pero no disputó ningún minuto), el Bayern Múnich y ahora contra el Barcelona.

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En cambio, Simeone recupera tanto a Morten Hjulmand, que cumplió sanción frente al Bayern Múnich el pasado martes, como Johnny Cardoso, ya restablecido de la lesión muscular de bajo grado que lo ha apartado de los últimos tres partidos. EFE