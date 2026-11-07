La federación internacional prohibe a Bielorrusia disputar el Mundial de hockey hielo

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Redacción Deportes, 7 nov (EFE).- La Federación Internacional de Hockey sobre Hielo (IIHF, en sus siglas en inglés) ha acordado que Bielorrusia no participe en el Mundial absoluto en mayo del próximo año, ni tampoco en el Mundial júnior que comenzará a finales de diciembre en Canadá, ambos en la categoría masculina.

El Consejo de la IIHF dio a conocer este sábado en un comunicado su decisión sobre las selecciones masculinas de Bielorrusia en virtud de los principios que estableció en su congreso de 2022 tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia con el apoyo de Bielorrusia.

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La decisión del órgano ejecutivo viene a cuenta del fallo de la Junta Disciplinaria de la IIHF, que confirmó parcialmente la apelación de la Asociación Bielorrusa de Hockey sobre Hielo contra las decisiones del Consejo del pasado 27 de julio de 2026.

El órgano disciplinario confirmó que "no tenía fundamento legal para ordenar la reintegración inmediata".

El Consejo afirma haber tenido en cuenta la organización y los acuerdos deportivos vigentes para ambos campeonatos, al igual que "las estructuras de competición, los calendarios, la venta de entradas y la planificación operativa".

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El Mundial absoluto masculino se celebrará en Alemania del 14 al 30 de mayo y el júnior, en Canadá del 26 de diciembre al 5 de enero.

En el mismo comunicado, la IIHF vuelve a pronunciarse sobre el fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) del pasado 30 de octubre en el que da la razón a Rusia para poder participar en los diferentes Mundiales previstos en 2027 en categoría masculina y femenina.

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Ante la negativa de Finlandia, República Checa, Suecia, Noruega, Dinamarca y Letonia a jugar el Mundial absoluto si lo hace Rusia, la federación internacional asegura que "está explorando todas las vías disponibles".

Ello incluye el inicio de conversaciones con todas las federaciones nacionales afectadas, incluida la rusa, para buscar "una solución constructiva que beneficie al hockey sobre hielo mundial".

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Tras reiterar su desacuerdo con el TAS, la IIHF asegura que está tomando "las medidas necesarias" que exige la resolución del órgano de arbitraje y "revisando las condiciones que deben cumplirse para salvaguardar los nuestros campeonatos, proteger la estabilidad financiera de la organización y asegurar el futuro a largo plazo del hockey sobre hielo internacional".

"La IIHF debe trabajar dentro del marco aplicable, cumpliendo con su responsabilidad de preservar la competencia internacional y proteger el deporte en su conjunto", añade el organismo rector. EFE

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