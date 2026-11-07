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Hossam Hassan, destituido como seleccionador

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El Cairo, 7 nov (EFE).- La Federación Egipcia de Fútbol anunció este sábado la destitución de Hossam Hassan como seleccionador nacional por el "impacto negativo" que las recientes polémicas sobre su vida privada han tenido en la "estabilidad e imagen" del combinado, y nombró en su lugar a Ali Maher.

"A la luz de la reunión de la junta directiva de la Federación, que comenzó esta mañana y aún continúa reunida, y tras estudiar todas las circunstancias y sucesos acaecidos en el período reciente, así como las repercusiones e impacto negativo que han tenido sobre la imagen positiva de nuestra selección nacional y su estabilidad, la junta directiva ha decidido, en el ejercicio de su responsabilidad, dar por concluidos los servicios del capitán Hossam Hassan y de su cuerpo técnico y administrativo", afirmó la federación en un comunicado.

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En la nota, se valoraron los "esfuerzos y la dedicación aportados por el capitán Hossam Hassan", que se hizo cargo de la selección nacional en febrero de 2024 y que había renovado hasta 2030, "durante el período en el que asumió la dirección técnica, deseándole el mayor de los éxitos en su futura trayectoria profesional".

Asimismo, la junta directiva de la Federación ha decidido encargar a Ali Maher asumir las funciones de director técnico de la selección nacional "durante la próxima etapa", sin dar más detalles de hasta cuándo, y presentar su propuesta para la conformación del cuerpo técnico.

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Esta decisión se toma tan solo tres días después de que el Consejo Supremo de Medios de Comunicación egipcio decidiera prohibir a Hassan, de 59 años, aparecer "en todos los medios de comunicación" por "infracciones" relacionadas con la vida privada del técnico, recién divorciado de sus dos mujeres.

Hassan, casado con dos mujeres al mismo tiempo -algo permitido bajo ley egipcia únicamente para el varón-, se divorció recientemente de su primera mujer, Howaida al Gharbawi, tras una serie de disputas públicas entre las dos esposas.

La principal fue el pasado agosto, cuando se produjo una acalorada discusión en un complejo turístico de la costa norte egipcia entre la primera y segunda esposa del seleccionador, en presencia del propio Hassan, lo que provocó que el técnico perdiera el conocimiento, de acuerdo con medios egipcios.

Tras el incidente, que se hizo viral en las redes sociales de Egipto y desató una gran controversia en el mundo del deporte, Hassan decidió separarse oficialmente de Al Gharbawi, con la que estuvo casado más de 30 años.

En los últimos días, denunció a su segunda exmujer, Dina Mustafa, por estar supuestamente casada con dos hombres al mismo tiempo, ya que no se divorció oficialmente de su primer marido cuando contrajo matrimonio con Hassan en el año 2015.

Durante el pasado Mundial de Fútbol, Hassan fue objeto también de debate después de que utilizara el gesto oficial de la FIFA contra el racismo (cruzando los antebrazos en forma de 'X') durante una acalorada protesta contra el árbitro, François Letexier, durante el partido de su selección contra Argentina, en el que los Faraones quedaron eliminados tras una épica remontada albiceleste plagada de polémica.

Hassan hizo historia al dirigir a la selección egipcia a su primera victoria en un Mundial, tras derrotar a Nueva Zelanda, así como por clasificarse a octavos de final, al avanzar por primera vez a la ronda de eliminación directa tras vencer a Australia. EFE

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