Hidalgo: "Le damos mucho valor a la portería a cero, la veníamos buscando"

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Cornellà de Llobregat (Barcelona), 7 nov (EFE).- El entrenador del Deportivo, Antonio Hidalgo, afirmó después del empate contra el Espanyol (0-0) en el RCDE Stadium que le dan "mucho valor a la portería a cero", la primera del curso, algo que su equipo venía "buscando" desde hacía tiempo.

Hidalgo, en rueda de prensa, se ha mostrado satisfecho por el resultado: "Era un punto importante en un campo complicadísimo y los equipos de Eder Sarabia (técnico del Espanyol) te ponen mucho estrés. No es nuestro mejor partido, pero el equipo compite siempre. Era importantísimo estar vivos en el encuentro".

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El técnico ha reconocido que el Deportivo no ha estado "cómo en ningún momento", pero ha podido "ajustar" su funcionamiento en la segunda mitad. "Para preparar el partido tenías que intuir más que tener certezas", ha reconocido en referencia al estreno de Eder Sarabia en el proyecto blanquiazul.

Hidalgo, que ha aplaudido el partido del portero Leo Román, ha apuntado que la segunda parte "ha estado mucho más ajustada que la primera" precisamente tras poder palpar de primera mano la propuesta del nuevo entrenador local. "El trabajo ha dado sus frutos, sobre todo defensivamente", ha señalado. EFE

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