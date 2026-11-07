Eric Garcia y Christensen entrenan con el grupo

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Sant Joan Despí (Barcelona), 7 nov (EFE).- Los defensas Eric Garcia y Andreas Christensen se han ejercitado con el grupo este sábado en el último entrenamiento previo al partido que enfrentará el domingo al Barcelona y al Atlético de Madrid en el Metropolitano.

El zaguero catalán se ha perdido los últimos cuatro partidos del conjunto azulgrana, mientras que el jugador danés se ha ausentado en los siete compromisos más recientes del equipo, ambos por sendas lesiones musculares.

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Cuando termine el entrenamiento, el entrenador Hansi Flick comparecerá en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper a las 13:00 horas (CET) y dará más información acerca del estado de la plantilla.

El Barcelona, líder de LaLiga EA Sports, con dos puntos de margen sobre el Atlético de Madrid, segundo, tendrá las bajas confirmadas este domingo de los lesionados Rodrigo Hernández, Jules Kounde, Dani Olmo, Xavi Espart y Roony Bardghji. EFE

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