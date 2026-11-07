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El PSOE de Rincón de la Victoria condena "rotundamente" el ataque vandálico sufrido en su sede

07/11/2026 Imagen de la sede vandalizada. POLITICA PSOE
07/11/2026 Imagen de la sede vandalizada. POLITICA PSOE
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La sede de la Agrupación Local del PSOE de Rincón de la Victoria ha amanecido con una de sus puertas vandalizada con pintadas, "simbología de carácter fascista y mensajes de odio dirigidos contra los socialistas". Ante esto, desde el PSOE de Rincón de la Victoria han expresado su "más rotunda condena y rechazo ante este acto de barbarie, que no constituye únicamente un ataque contra una organización política, sino también contra los valores democráticos, la libertad de expresión y el respeto que deben presidir nuestra convivencia como sociedad".

El secretario general del PSOE de Rincón de la Victoria, Antonio Sánchez, ha manifestado su indignación ante lo sucedido y ha señalado que "Es absolutamente intolerable que en pleno siglo XXI tengamos que enfrentarnos a comportamientos propios de quienes pretenden imponer el miedo, el odio y la intolerancia. Nuestra sede es la casa de todos los socialistas y un espacio de participación democrática que nadie va a intimidar", tal y como ha asegurado la formación en una nota de prensa.

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Sánchez ha añadido que "quienes recurren a las pintadas, las amenazas y la simbología fascista demuestran su incapacidad para convivir con quien piensa diferente. Frente a su odio, encontrarán nuestra firmeza, nuestras convicciones y nuestro compromiso con la democracia".

Desde la agrupación socialista han añadido que ningún acto de intimidación "va a cambiar nuestra manera de entender la política ni nuestro compromiso con Rincón de la Victoria y sus vecinos. La democracia se construye desde el respeto, el diálogo y la convivencia".

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Por eso, "frente al odio y la intolerancia, nuestra respuesta será siempre más democracia, más libertad y más compromiso con la ciudadanía. El PSOE de Rincón de la Victoria no se va a dejar intimidar", ha concluido el partido.

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