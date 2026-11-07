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El Gobierno fija el martes la comisión de inmigración con Clavijo y el foco en El Hierro

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Madrid, 7 nov (EFE).- El Gobierno ha convocado para este martes la reunión de la Comisión Interministerial de Inmigración, a la que asistirá de forma extraordinaria el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para abordar el fenómeno migratorio en el archipiélago y, en particular, la situación que se vive en la isla de El Hierro.

Fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática han informado de la convocatoria de esta Comisión, presidida por el titular de dicho departamento, Ángel Víctor Torres, y a la que también asistirá el presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas.

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El Gobierno de Canarias calcula que entre el 1 y el 6 de noviembre han llegado al archipiélago 49 embarcaciones con 4.587 personas migrantes, y 35 de esos cayucos han arribado a El Hierro, donde la presión es "extraordinaria".

En menos de 24 horas, son 743 las personas migrantes que han arribado a las islas Canarias en siete embarcaciones precarias. De esa cifra, un total de 600 han llegado a las costas de El Hierro en seis cayucos, alguno con hasta 205 personas; el otro ha arribado a Lanzarote.

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En una conversación entre el presidente canario, Fernando Clavijo, y el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, el primero le trasladó "la gravedad de la situación que vive El Hierro ante la presión migratoria y el creciente malestar de su población", según él mismo ha informado en redes sociales.

En su mensaje, Clavijo recuerda que "Canarias lleva meses reclamando más recursos, planificación y una respuesta coordinada del Estado".

Clavijo ya había avanzado previamente el compromiso que le ha trasladado este sábado Pedro Sánchez a convocar a la Interministerial, así como a reforzar los servicios sanitarios en El Hierro a través de la Secretaría de Estado de Migraciones.

También le ha trasladado a Pedro Sánchez que ha solicitado reuniones urgentes con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y con el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, porque "Canarias no puede seguir afrontando prácticamente en solitario una situación que exige la implicación del Estado y de Europa".

A la Comisión Interministerial que se celebrará el próximo martes en el Complejo de la Moncloa, antes del Consejo de Ministros, también asistirán los ministros de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; Interior; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy; y Juventud e Infancia, Sira Rego.EFE

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