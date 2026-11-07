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El colombiano Nicolás Peña gana el VIII premio de Poesía Hispanoamericana Ruiz Udiel

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Granada, 7 nov (EFE).- El colombiano Nicolás Peña ha ganado con el libro 'La piel de los reptiles' la octava edición del Premio de Poesía Hispanoamericana Francisco Ruiz Udiel, un galardón que convoca Valparaiso Ediciones en memoria del poeta nicaragüense.

El jurado de estos premios ha elegido por unanimidad la obra de Nicolás Peña, autor del que han destacado su capacidad para abordar el sufrimiento sin concesiones al sentimentalismo, así como su voz poética, "que transforma la memoria íntima en una reflexión sobre la vulnerabilidad y el cuidado".

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El colombiano ha ganado esta edición del galardón con un libro "arriesgado" que será publicado por la editorial, fundada en Granada, dentro de una colección de poesía de la que forman parte autores premios Nobel de literatura, como Derek Walcott o Gabriela Mistral, y premios Pulitzer de Poesía, como Jericho Brown, Rita Dove, Charles Simic, Mary Oliver, Natasha Trethewey o Yusef Komunyakaa.

Se trata de una colección que además incluye a premios Reina Sofía de Poesía como Claribel Alegría o Piedad Bonnett, o Premios Cervantes, como Joan Margarit o Rafael Cadenas.

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El Premio de Poesía Hispanoamericana Francisco Ruiz Udiel está abierto a autores de hasta 35 años originarios de cualquiera país americano y a esta edición se han presentado originales procedentes de más de una quincena de países.

Con este premio, la editorial Valparaíso tiene el objetivo de honrar la memoria del poeta nicaragüense Francisco Ruiz Udiel, que falleció a los 33 años, en 2010, y que pese a su corta trayectoria destacó como la voz más prometedora de su generación en Centroamérica.

Su muerte voluntaria truncó una carrera que, con toda probabilidad, le habría llevado a ser uno de los grandes poetas del continente.

En su última edición, el premio fue para el argentino Fernando Marín, por 'El escándalo', mientras que el año anterior el premiado fue el mexicano Carlos Emilio Zavala, con su libro 'Arritmia'.

El ganador de esta edición es docente universitario y tallerista de escritura creativa, co-dirige la editorial y proyecto cultural Danielito Bang y ha publicado diferentes libros de poesía y ha ganado el concurso de poesía Reverso, entre otros reconocimientos. EFE

mro/erv/oli

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