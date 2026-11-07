El Atlético y un liderato inaccesible desde hace 68 jornadas

Majadahonda (Madrid), 7 nov (EFE).- El Atlético de Madrid se enfrenta este domingo al Barcelona por alcanzar la primera posición de LaLiga EA Sports, a la que no sube desde el 12 de enero de 2025, cuando fue ‘campeón’ de invierno en 2024-25, hace 68 jornadas.
Desde entonces, el conjunto de Diego Simeone, que necesita ganar para tomar la primera plaza de la clasificación, no ha vuelto a ser líder del campeonato. Lo perdió justo a la siguiente jornada con una derrota por 1-0 en Leganés, el 18 de enero de 2025.
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Desde entonces hasta ahora, han transcurrido 68 jornadas, con un balance del Atlético con 39 victorias, 12 empates y 17 derrotas. EFE
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