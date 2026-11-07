Desembarcan en El Hierro a 314 personas de tres cayucos rescatados en las últimas horas

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(Actualiza la NA6045 con el recuento de personas de los dos últimos cayucos)

Valverde (El Hierro), 7 nov (EFE).- Un total de 314 personas que viajaban en tres cayucos han desembarcado en El Hierro entre la pasada medianoche y la mañana de este sábado, informaron a EFE fuentes del dispositivo de emergencia.

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En el primero de los casos, la Salvamar Navia asistió a la embarcación precaria, con 205 personas a bordo, a unas 12 millas de las costas de El Hierro y navegó junto a ella hasta el muelle de La Restinga, adonde llegaron sobre las 00.00 horas.

Los otros dos cayucos fueron localizados en aguas próximas a El Hierro a través del sistema integrado de vigilancia exterior (SIVE) y escoltados hasta al puerto de La Estaca y no a La Restinga por la mayor envergadura de las embarcaciones que las asistían, la Guardamar Urania y la patrullera Río Guadiato de la Guardia Civil.

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Allí desembarcaron 41 personas que iban a bordo del primer cayuco y 68 del segundo.

Además de estas asistencias hay una tercera en curso, a unas 50 millas de Lanzarote, detallan fuentes de Salvamento Marítimo.

Sin contar con estas últimas embarcaciones, en lo que va del presente mes de noviembre han llegado a Canarias casi 5.000 personas en pateras y cayucos, la mayoría a la isla de El Hierro, cuyo Cabildo ha decretado la emergencia social por la presión de los servicios públicos. EFE

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gf/jmor/lml

(Foto) (Vídeo)