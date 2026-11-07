Claire Liu y Alexandra Eala se medirán en la final de Hong Kong

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Redacción deportes, 7 nov (EFE).- La estadounidense Claire Liu, tras superar en semifinales a la rusa Alexandra Shubladze, y la filipina Alexandra Eala, que venció a la griega Maria Sakkari, disputarán mañana la final del torneo WTA 250 de Hong Kong sobre pista dura.

La primera semifinal se la adjudicó Claire Lu, 102 del ránking mundial, que se impuso 5-7 y 4-6, en una hora y 59 minutos, a Alexandra Shubladze, tras un partido en el que la estadounidense llegó a alcanzar un 73% de acierto en el primer servicio y realizó tres saques directos.

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Para Claire Liu esta es su primera final en un torneo de categoría 250, ya que hasta el momento solo había llegado al último partido en el torneo 125 de París en 2022, en el que fue campeona, y en el de Chicago en 2023, que fue finalista al perder con la búlgara Viktoriya Tomova.

En la otra semifinal, la filipina Alexandra Eala, decimoséptima del mundo, se impuso en un partido marcado por la interrupción de la lluvia en el segundo set a la griega Maria Sakkari, 30 del ránking WTA, por 5-7, 6-3 y 4-6, en dos horas y 58 minutos.

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Eala, de 21 años, busca en Hong Kong el segundo título de la temporada tras ganar el pasado 3 de agosto el WTA 500 de Washington (Estados Unidos) ante Jessica Pegula, también en superficie dura. EFE