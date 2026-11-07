Celada y Tisalema sobresalen entre los casi 30.000 atletas de la Behobia-San Sebastián

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San Sebastián, 7 nov (EFE).- El corredor leonés Raúl Celada y la ecuatoriana Katherine Tisalema son dos de los candidatos al triunfo en la exigente carrera popular Behobia-San Sebastián que se disputa este domingo en una jornada en la que se prevén temperaturas de hasta 20 grados en Gipuzkoa.

Celada y Tisalema defienden el título logrado en 2025 pero en esta convocatoria tendrán rivales complicados, sobre todo en una carrera femenina que tiene un gran nivel para la presente edición.

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El guipuzcoano Iraitz Arrospide, tercero los dos años anteriores, será un rival cualificado para Celada, al igual que el veterano Javi Guerra, uno de los mejores maratonianos europeos y olímpico en Japón 2020.

La prueba de mujeres tiene otros dos nombres propios la etíope Sisay Dida y la española Celia Antón, debutante en esta histórica carrera, apartada de los focos competitivos en los últimos años pero con mucha calidad como en su día acreditaron sus triunfos en cross y carreras de fondo. Devora Avramova, varias veces campeona nacional en Bulgaria, también está en los pronósticos.

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Este año baja la participación femenina, todavía lejos del propósito de la organización de llegar a la mitad de las inscripciones, aunque sigue en porcentajes notables con un 31 % de mujeres atletas.

Las condiciones meteorológicas anticipan calor, lo que no es sinónimo de una jornada tranquila con los antecedentes de años anteriores y el recuerdo del último fallecimiento de un participante en la edición 2021. EFE

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