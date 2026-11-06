Tres detenidos en Cuenca por robar el coche de quienes les auxiliaron tras un accidente

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Cuenca, 6 nov (EFE).- La Guardia Civil de Cuenca ha detenido a tres personas, dos hombres y una mujer de entre 24 y 49 años, en la autovía A-3 por robar el vehículo de quienes se detuvieron a auxiliarles tras un accidente.

El Instituto Armado ha informado en una nota de prensa de que los hechos se produjeron cuando los detenidos circulaban por la A-3 sentido Valencia en un turismo que habría sido sustraído previamente en la provincia de Madrid.

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Durante el trayecto, sufrieron un siniestro vial que les impidió continuar la marcha y dos personas que circulaban en su turismo, al presenciar el accidente, se detuvieron para prestarles auxilio, momento en el que los tres detenidos les quitaron el vehículo y huyeron del lugar.

El Centro Operativo Complejo (COC) recibió la alerta y, tras más de veinte kilómetros de persecución, localizaron e interceptaron el turismo robado en el término municipal de Tarancón (Cuenca), donde se procedió a la detención de sus tres ocupantes.

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A los tres detenidos se les atribuyen presuntos delitos de sustracción de vehículo sin intimidación y de robo o hurto de uso de vehículo.

Además, la persona que conducía durante la huida se le atribuyen los delitos de conducción temeraria, conducción bajo los efectos de las drogas y conducción de un vehículo a motor sin haber obtenido nunca autorización administrativa para ello.

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Los detenidos, junto con las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tarancón (Cuenca), en funciones de guardia. EFE

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