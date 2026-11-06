Peris-Mencheta se adentra por primera vez en la dramaturgia con 'Donde crecen los tarays'

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Madrid, 6 nov (EFE).- Sergio Peris-Mencheta se adentra por primera vez en la dramaturgia teatral con la obra 'Donde crecen los tarays', un texto que también dirige sobre la travesía de tres mujeres que cruzan desde Ceuta a la península por razones muy diferentes.

La sala Mirador acoge la obra hasta el 20 de diciembre, un montaje que no solo habla de las razones por las que deciden cruzar, sino de lo que sucede al alcanzar la otra orilla.

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"Vamos a conocer a tres mujeres jóvenes que acaban entrando en el mar, por razones completamente distintas", señala Peris-Mencheta.

Najat lleva meses preparándose para cruzar a Ceuta. Amal sale de casa para impedir que su hermano de catorce años lo haga. Hayat huye de Casablanca embarazada y sin que el hombre del que escapa lo sepa.

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"El esfuerzo que tienen que hacer para sobrepasar ese mar sigue cuando pisan tierra porque no saben dónde han llegado y qué les espera", indica el director sobre su primer texto teatral original, aunque coescribió '14.4' junto a Juan Diego Botto, una obra que también abordaba la inmigración.

Asegura que antes que 'Donde crecen los tarays' había escrito más piezas, pero no las consideraba con calidad suficiente para estrenarse.

Taray es un arbusto que crece en terrenos salinos, junto al agua y en zonas costeras. Está presente en la memoria de Hayat y acaba dando nombre a una historia sobre la dificultad de encontrar un lugar donde echar raíces.

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"Esa condición de varadas es lo que más me interesó", afirma sobre el espectáculo que interpretan Mamumbimbi, Alba Simón y Victoria Santana, que surge tras leer un artículo de Juana Viúdez en el diario El País.

"Me conmovió y creó en mi la necesidad de escribir, de acercarme a estas chicas, de preguntarme por sus vidas antes de entrar al agua", indica.

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Una pieza que denomina de "teatro urgente" porque "nace de la necesidad de reaccionar a algo que está sucediendo ahora; el teatro debe responder o por lo menos tiene la capacidad de responder al presente sin esperar a que esto quede lejos", asevera sobre este proyecto colectivo fruto de la coproducción de Barco Pirata Producciones, Producciones Rokamboleskas y La Rota Producciones.

Comenta divertido que, en su recién estrenada labor de dramaturgo, espera como director no recortar diálogos, porque le ha costado mucho escribirlos y como director piensa que el autor podía haber elegido un tema más sencillo.

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"Van a tener una pequeña pelea, yo creo, porque puedes estar muy enamorado de una frase y descubrir que cuando una actriz la dice sobra, ella ya lo está contando con un gesto, con una mirada, con el cuerpo", explica, pero incide en que lo bueno es que en este caso, autor y director, están al lado.

"Esta vez no puedo echarle la culpa a nadie. Así estamos, felices y vivos", concluye. EFE

(foto)