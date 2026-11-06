La vivienda se encarece un 13,7 % en octubre y supera en 8 puntos la tasa de inflación

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Madrid, 6 nov (EFE).- El precio de la vivienda subió un 13,7 % en octubre con respecto al mismo mes de 2025 y es ya un 3,5 % más cara que en el pico de 2007 en términos nominales, aunque descontando la inflación acumulada en estos casi 20 años se encuentra un 31,6 % por debajo de los valores de la burbuja.

El crecimiento registrado en octubre, más bajo que el del mes previo, supera en 8,2 puntos la tasa de inflación, según señala en un comunicado la tasadora Tinsa, que sitúa la evolución intermensual en el 0,9 %.

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En octubre, el mayor aumento de precios de la vivienda, tanto nueva como usada, se vio en la costa mediterránea, con un 16,7 % más. A continuación se situaron las áreas metropolitanas (15,6 %); las capitales y grandes ciudades (13,3 %); las islas (13,2 %), y el resto de municipios (10,3 %).

Según explica Tinsa, las presiones inflacionistas sobre el poder adquisitivo de los salarios persisten, aunque la resistencia del empleo en combinación con una tasa de ahorro aún elevada están contribuyendo a sostener el consumo de los hogares.

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En este contexto, las compraventas residenciales continúan moderándose ante el crecimiento de los precios, las restricciones de oferta, el aumento de los tipos de interés y el mayor esfuerzo de compra.

Pese a ello, sostienen un volumen por encima de la media histórica, consistente con el aumento de la población experimentado en los últimos años, argumenta la directora de Research de Tinsa, Cristina Arias.

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Todos los grupos analizados superaron en octubre los máximos de la burbuja de 2007, a excepción de Costa mediterránea y el resto de municipios. Sin embargo, en términos reales (descontando el efecto de la inflación), ninguno lo sobrepasa.

Las islas es el grupo analizado que se encontraría más próximo (-13 %), mientras el resto permanece a más de 30 % de distancia. EFE

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