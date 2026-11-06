Espana agencias

La vivienda se encarece un 13,7 % en octubre y supera en 8 puntos la tasa de inflación

Guardar

Madrid, 6 nov (EFE).- El precio de la vivienda subió un 13,7 % en octubre con respecto al mismo mes de 2025 y es ya un 3,5 % más cara que en el pico de 2007 en términos nominales, aunque descontando la inflación acumulada en estos casi 20 años se encuentra un 31,6 % por debajo de los valores de la burbuja.

El crecimiento registrado en octubre, más bajo que el del mes previo, supera en 8,2 puntos la tasa de inflación, según señala en un comunicado la tasadora Tinsa, que sitúa la evolución intermensual en el 0,9 %.

PUBLICIDAD

En octubre, el mayor aumento de precios de la vivienda, tanto nueva como usada, se vio en la costa mediterránea, con un 16,7 % más. A continuación se situaron las áreas metropolitanas (15,6 %); las capitales y grandes ciudades (13,3 %); las islas (13,2 %), y el resto de municipios (10,3 %).

Según explica Tinsa, las presiones inflacionistas sobre el poder adquisitivo de los salarios persisten, aunque la resistencia del empleo en combinación con una tasa de ahorro aún elevada están contribuyendo a sostener el consumo de los hogares.

PUBLICIDAD

En este contexto, las compraventas residenciales continúan moderándose ante el crecimiento de los precios, las restricciones de oferta, el aumento de los tipos de interés y el mayor esfuerzo de compra.

Pese a ello, sostienen un volumen por encima de la media histórica, consistente con el aumento de la población experimentado en los últimos años, argumenta la directora de Research de Tinsa, Cristina Arias.

Todos los grupos analizados superaron en octubre los máximos de la burbuja de 2007, a excepción de Costa mediterránea y el resto de municipios. Sin embargo, en términos reales (descontando el efecto de la inflación), ninguno lo sobrepasa.

Las islas es el grupo analizado que se encontraría más próximo (-13 %), mientras el resto permanece a más de 30 % de distancia. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Multa de 38.500 euros a Lidl en Cataluña por anunciar descuentos falsos y no redactar en catalán el ticket

La Agencia Catalana de Consumo impuso una sanción que casi duplicaba esa cifra, tras una denuncia de Facua por publicidad engañosa, falta de colaboración con los inspectores y el incumplimiento de derechos lingüísticos de los consumidores

Multa de 38.500 euros a Lidl en Cataluña por anunciar descuentos falsos y no redactar en catalán el ticket

Miguel Ángel Revilla cree que Vox saldrá del 29N con la capacidad de imponer “condiciones tremendas” al PP, que sacaría “menos votos que la última vez”

Antes del accidente de Urda, el expresidente de Cantabria confiaba en que Pedro Sánchez lograría ser el candidato más votado, aunque sin apoyo suficiente para gobernar. Ahora, una semana después del siniestro, admite sentir pánico por la fuerza de Abascal y su “partido antieuropeo”

Miguel Ángel Revilla cree que Vox saldrá del 29N con la capacidad de imponer “condiciones tremendas” al PP, que sacaría “menos votos que la última vez”

Mueren 12 de los 110 perros rescatados en Buñol (Valencia): los encontraron encadenados sin agua ni comida en una parcela rural

La Guardia Civil detuvo al propietario por un delito de maltrato animal

Mueren 12 de los 110 perros rescatados en Buñol (Valencia): los encontraron encadenados sin agua ni comida en una parcela rural

‘Supervivientes All Stars 3’ vive una expulsión que hace llorar a Jorge Javier y deja a sus dos primeros finalistas

La audiencia protagoniza una de las despedidas más emotivas de la edición, mientras las últimas nominaciones dejan a dos concursantes a las puertas de la victoria

‘Supervivientes All Stars 3’ vive una expulsión que hace llorar a Jorge Javier y deja a sus dos primeros finalistas

Precio del oro en España hoy viernes 6 de noviembre: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

Conoce cuáles fueron los últimos movimientos que registró el metal precioso en el mercado

Precio del oro en España hoy viernes 6 de noviembre: los máximos y mínimos que alcanzó el metal
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Miguel Ángel Revilla cree que Vox saldrá del 29N con la capacidad de imponer “condiciones tremendas” al PP, que sacaría “menos votos que la última vez”

Miguel Ángel Revilla cree que Vox saldrá del 29N con la capacidad de imponer “condiciones tremendas” al PP, que sacaría “menos votos que la última vez”

La OCU señala el “efecto cohete y pluma” con el que las gasolineras automáticas no han aplicado los descuentos del Gobierno

Elecciones generales 29-N, en directo: La Séptima estrena su sondeo electoral diario con el PSOE siete décimas por delante del PP, que alcanzaría los 179 escaños con Vox

Las reclamaciones de los militares a los partidos políticos de cara al 29-N: profesión de riesgo, salarios más altos y reformas laborales

El organismo que custodia millones de datos sobre la Seguridad del Estado se ha pasado medio año con sus cinco ascensores con el sistema de tracción que los sujeta “caducado” y en estado “grave”

ECONOMÍA

El Gobierno ordena a las almazaras almacenar el 12% del aceite de oliva producido en la nueva campaña

El Gobierno ordena a las almazaras almacenar el 12% del aceite de oliva producido en la nueva campaña

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

La especulación llega al campo: 900 fondos buitre controlan tierras por valor de 100.000 M€ y bloquean el acceso de jóvenes agricultores al agua y la tierra

Las pensiones españolas, las más generosas de la Unión Europea, absorben un tercio de la recaudación fiscal del Estado

Los economistas critican el laberinto fiscal del alquiler y creen que las deducciones fiscales a los caseros pueden provocar errores y sanciones

DEPORTES

El Comité de Disciplina aplaza la sanción a Owono, portero del Andorra, hasta la próxima semana por respeto a la familia de Jesús de Miguel

El Comité de Disciplina aplaza la sanción a Owono, portero del Andorra, hasta la próxima semana por respeto a la familia de Jesús de Miguel

El protector bucal inteligente de la NFL: un chip del tamaño de una uña para medir los golpes en la cabeza y evitar conmociones cerebrales

Operan de urgencia a un futbolista de 20 años tras un fuerte golpe en la mandíbula: “Tengo miedo de volver a jugar”

El futbolista Javi Martínez, sobre su inversiones: “Tengo una empresa de promoción de viviendas. Busco un terreno y lo compro”

Los futbolistas de LaLiga piden parar el fútbol tras la muerte de Jesús de Miguel: “No se dan las circunstancias anímicas ni humanas”