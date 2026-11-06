La fortuna de Barry B: "Suerte es lo que surge cuando sales a buscarte la vida y peleas"

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Javier Herrero.

Madrid, 6 nov (EFE).- Como Judeline o sus excompañeros de piso Rusowsky y Ralphie Choo o como su pareja, Gara Durán, el nombre de Barry B se ha vuelto imprescindible para entender el nuevo pop español; un artista en ascenso que aspira a confirmar expectativas con un segundo disco que es como una "road movie" confesional sobre caídas, perseverancia, amor y suerte.

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"Considero que la suerte es lo que surge cuando sales a buscar las cosas, a buscarte la vida y pones mucho empeño, cuando proyectas y peleas", reflexiona en una charla con EFE ante la publicación este viernes del esperado 'Fortuna Kid' (Universal).

Inmediatamente después matiza sus palabras para "no parecer 'Mr. Wonderful'": "Si te gusta algo y lo profesionalizas y sales y te rodeas de la gente que tú crees que te va a ayudar, con un buen equipo, todo se conecta, y a esa serie de acontecimientos los puedes llamar suerte o los puedes llamar buscarte la vida y salir de tu zona de confort".

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Él lo hizo cuando este extécnico de domótica de Aranda de Duero (Burgos) se dio cuenta hace años de que no era feliz, a punto de irse a México para seguir sus estudios de ingeniería con una beca. Un accidente de coche en medio de una noche de exceso abortaron esos planes y lo devolvieron a la música.

"Creo que la gente que ha podido seguir con sus cicatrices ha sido porque tenía sueños", afirma sobre una de las máximas de este disco que toma el relevo a su primer álbum, 'El chato' (2024), y al EP posterior 'Infancia mal calibrada' (2025), los cuales han convertido a este milenial en un referente musical para muchos miembros de la generación zeta.

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Sin perder fuelle aparece este álbum, en gran medida por su primer gran concierto en el Movistar Arena de Madrid, previsto para el próximo 23 de enero. "Mentiría si dijera que tenía un propósito (de inicio). Me acojoné cuando saqué ese concierto, porque pensé que la gente ya había escuchado todo lo que tenía que escuchar en mis directos", afirma.

"Primero hicimos 'Silverado' y el resto de canciones fueron saliendo poco a poco, entre camerinos, en la gira, con la banda, en las habitaciones de los hoteles, entre semana… Porque he tenido ocupados todos los días de la semana desde junio, todos", señala el artista nacido Gabriel Barriuso (Burgos, 1994).

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Esa energía se percibe en un álbum estilísticamente difícil de catalogar, como ha sido hasta ahora su música, decidido como está a no repetirse y a aprovechar las diversísimas escuchas familiares que lo han alimentado desde niño, entre The Stone Roses, James, Primal Scream o, como se hace muy evidente en este trabajo, Johnny Cash.

"De él me atrae mucho su dualidad de ser un profeta y a la vez hacer las cosas mal, para luego arrepentirse muchísimo e intentar redimirse, encontrando un camino al lado de una persona como June Carter", destaca del cantautor estadounidense, además de sus composiciones.

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Su June Carter es la también artista Gara Durán, que aparece en este álbum tanto en coros como compartiendo créditos de autoría, aunque son otros artistas alejados del 'mainstream' español con los que ha compartido el micrófono principal: la australiana Mallrat y el proyecto "indie" Depresión Sonora, del español Marcos Crespo.

"Cuando hice la colaboración con Carolina Durante en 'Yo pensaba que me había tocado Dios' se convirtió en algo generacional sin quererlo y creo que puede pasar lo mismo. Marcos me cae bien, me gusta mucho lo que hace, somos afines en el estudio y surgió así", dice en defensa de este dueto y de la libertad con la que le gusta manejar su carrera (aunque vaya de la mano de una multinacional).

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Quien también consiguió mucha atención del público generalista después de componer y cantar junto a Aitana el tema 'Trankis', defiende a la vez la importancia de aprender a escuchar, tal y como canta en el tema que cierra el álbum, 'Kid': "Cuántas veces me he querido olvidar de lo que he sido, del niño que nunca lloró pero estaba perdido".

"El orgullo y la rabia contra el mundo que tenemos muchos en una etapa de la vida no te dejan escuchar lo que tienes alrededor y la gente que te quiere ayudar. Es curioso cómo cuando empiezas a hacerlo, todo mejora", apostilla. EFE

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(foto)