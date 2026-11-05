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Moreno exige auditar la vía a Andalucía por nuevas anomalías en Adamuz

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Madrid, 5 nov (EFE).- El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha responsabilizado en la noche de este miércoles al Gobierno del deterioro de la red ferroviaria tras alertar de que peritos judiciales han detectado nuevas deficiencias técnicas en el tramo de Adamuz (Córdoba).

El líder andaluz ha denunciado durante el programa 'La Mesa' de Antena 3 la falta de conservación en las infraestructuras: "Me sorprende que los peritos judiciales comprueben que precisamente en el sitio donde ha habido un accidente tan grave como fue el de Adamuz hace tan solo 9 meses otra vez haya fallos".

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"Peritos judiciales alertan de nuevas anomalías en el tramo de Adamuz. La dejadez en el mantenimiento no deja de sorprendernos", añadió Moreno en una publicación en la red social X recogiendo su intervención en el programa. "El responsable es Sánchez", apostilló.

Ante esta situación, el mandatario autonómico ha reclamado durante el programa una inspección exhaustiva de toda la línea que conecta con la capital: "Desde el Gobierno de Andalucía y yo personalmente he pedido que se haga una auditoría, que se revise el corredor ferroviario de Madrid a Andalucía, somos conscientes de que hay numerosas irregularidades y debilidades fruto de la dejadez en el mantenimiento de muchos años".

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Moreno concluyó insistiendo en que esta auditoría general es indispensable para garantizar la seguridad en el tráfico de trenes y "fundamental para reparar la vía con garantía y dar certidumbre" a los viajeros frente a la degradación acumulada del servicio.EFE

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