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Suspendido el Badajoz-Tenerife por el fallecimiento de Jesús de Miguel

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Madrid, 4 nov (EFE).- El Juez Único de Competiciones No profesionales decretó este miércoles la suspensión del partido correspondiente a la primera eliminatoria de la Copa del Rey entre el Badajoz y Tenerife, programado para el próximo martes, debido al fallecimiento del delantero del Tenerife Jesús de Miguel.

Dicho partido se debió jugar el pasado 28 de octubre pero fue suspendido, junto a otros señalados para el mismo día, por causa del grave accidente ferroviario que ocurrió en la localidad de Urda (Toledo), dicho día, por lo que se aplazó al próximo martes 10 de noviembre a las 20 horas en el Estadio Nuevo Vivero de Badajoz.

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Ahora el Tenerife solicitó el aplazamiento debido al fallecimiento de su delantero Jesús de Miguel este martes en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, donde estaba ingresado desde la tarde del lunes en cuidados intensivos a consecuencia del fuerte golpe que sufrió durante el partido contra el Andorra al chocar con el portero de este equipo.

El Juez único de Competición aprobó la solicitud y ambos clubes se mantienen a la espera de conocer la nueva fecha y horario de celebración del partido. EFE

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