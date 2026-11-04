Nigeria aparta a Brasil y se medirá a Japón en la final

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(Actualiza el titular y el texto con la victoria de Nigeria ante Brasil)

Redacción Deportes, 4 nov (EFE).- La selección de Nigeria ganó este miércoles a Brasil por 3-1 en la segunda semifinal del Mundial sub 17 femenino de fútbol, que se disputa en Marruecos, y se medirá en la final a Japón, que eliminó a Corea del Norte por 4-1 en la tanda de penaltis.

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Una primera parte que fue muy igualada para ambos equipos, pero que en la segunda se decantó a favor de las nigerianas. Queen Joseph abrió el marcador en el minuto 56 para anotar el primero (1-0).

La jugadora nigeriana Awawu Bashiru fue clave en el partido al anotar un doblete que sentenció el partido, con el primer gol en el minuto 71 y nueve minutos más tarde, el segundo que supuso el tercero para las nigerianas y por lo tanto la victoria (3-0).

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Sin embargo, el conjunto brasileño no bajó los brazos y a un minuto del final del partido Yasmin Queiroz asistió a Kelly Greise que anotó el primer y último gol para Brasil (1-3).

El partido entre Japón y Corea del Norte estuvo marcado por la escasez de ocasiones de gol que generaron ambos conjuntos. Fueron las norcoreanas las que golpearon primero y marcaron el primer gol del partido en el minuto 52, gracias a Ri Ui Gyong (0-1).

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Cuando parecía que el partido ya estaba resuelto, las japonesas pelearon la última falta que lanzó desde el medio de campo la guardameta Kou Kadowaki. El balón cayó dentro del área que intentó despejar Won Sol Gyong, pero el mal golpeo supuso el primer tanto para las japonesas y por tanto el empate en el minuto 90+3 (1-1).

La alegría de las japonesas supuso que fueran a la tanda de penaltis con otro ánimo y tras los fallos de Honoka Yotsumoto y Kim Ju Gyong, por parte de Corea del Norte, dieron la victoria a las niponas por 4-1.

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Japón y Brasil se medirán en la final del torneo que se disputa este sábado a partir de las 19.30 horas, mientras que Corea del Norte y Brasil jugarán el partido para conocer el tercer y cuarto puesto el mismo día a las 16 horas. EFE

igg/jl