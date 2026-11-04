Los reyes reciben en el Teatro Real a los presidentes y cancilleres que vienen a la cumbre

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Madrid, 4 nov (EFE).- Los reyes, acompañados del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, han recibido en el Teatro Real a los presidentes y cancilleres de los 22 países que asisten a la trigésima Cumbre Iberoamericana, que se inaugura este miércoles en Madrid.

A la gala inaugural, que tiene lugar en el Teatro Real, han acudido siete de los ocho presidentes y jefes de Gobierno iberoamericanos que confirmaron su asistencia; todos menos el presidente argentino, Javier Milei, que ha sido el último en llegar después de que lo hayan hecho las delegaciones de Bolivia, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Portugal, República Dominicana y Andorra.

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El presidente de Argentina no ha acudido a la inauguración oficial de la cumbre y tampoco estará en la cena de gala posterior que ofrecen Felipe VI y Letizia en el Palacio Real, pero se verá con el líder de Vox, Santiago Abascal.

Antes del comienzo de la gala, que presentan las actrices Aitana Sánchez Gijón y Juana Acosta, los asistentes han guardado un minuto de silencio en memoria del accidente de tren de Urda (Toledo), en el que 69 personas han perdido la vida. EFE

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