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La Real denuncia errores en el penalti del derbi y exige revisar los protocolos del VAR

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San Sebastián, 4 nov (EFE).- La Real Sociedad ha emitido este miércoles un comunicado oficial en el que denuncia "tres circunstancias diferenciadas" en la jugada del penalti señalado en contra en el pasado derbi vasco frente al Athletic Club, señalando directamente a un "error de apreciación" del árbitro, un fallo en el protocolo de revisión de la sala VOR y un "desfase de sincronización" en el sistema tecnológico Connected Ball.

El posicionamiento del club guipuzcoano se produce como respuesta al comunicado hecho público el pasado lunes por el Comité Técnico de Árbitros (CTA), en el que el estamento arbitral reconocía la existencia de una incidencia técnica en la señal del balón inteligente durante el encuentro disputado en San Mamés.

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La entidad txuri-urdin denuncia que en la acción sancionada concurrió en primera instancia un error de apreciación del colegiado de campo al no "advertir que el jugador de la Real Sociedad había tocado el balón antes de producirse el contacto con el atacante del Athletic Club".

En segundo lugar, la Real denuncia un fallo en el procedimiento de la sala VOR, al sostener que no se identificó el contacto previo del defensor con el esférico a pesar de disponer de "todos los medios audiovisuales" para su análisis.

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Por último, el club se remite al fallo en la tecnología Connected Ball, admitido por el propio CTA, consistente en un "desfase de sincronización de entre uno y dos fotogramas entre la señal del balón y las imágenes utilizadas por el VAR". Según la entidad donostiarra, dicho desfase "provocó que la información proporcionada por el sistema no se correspondiera temporalmente con lo sucedido en el terreno de juego", induciendo al error arbitral.

Ante la gravedad de los hechos, la Real Sociedad advierte de que la situación "no puede reducirse a una decisión arbitral concreta ni a una incidencia técnica aislada", al considerar que afecta directamente a la "fiabilidad y calibración" de herramientas tecnológicas que deben ofrecer "las máximas garantías de precisión y objetividad".

Por todo ello, la entidad donostiarra apela a la "necesidad de revisar y reforzar los procedimientos de verificación audiovisual" de la sala VOR y pide aclarar los criterios de calibración y supervisión del sistema Connected Ball para evitar que fallos de este calado vuelvan a condicionar el desarrollo del juego en la competición. EFE.

pbl/jl

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