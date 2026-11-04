Fàbregas, tras el 1-9 al Lens: "Gran noche, pero hay que mantener los pies en la tierra"

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Redacción Deportes, 4 nov (EFE).- Cesc Fàbregas, entrenador del Como italiano, aseguró este miércoles tras la victoria de su equipo por 1-9 al Lens que fue una "gran noche" en la que todo salió a su favor pero que "hay que mantener los pies en el suelo, ser humildes y seguir trabajando".

"Ha sido una gran noche para el Como, para todos nuestros aficionados y para muchos chicos que están empezando sus carreras. Pero hay que mantener los pies en el suelo, ser humildes y seguir trabajando. Esto es algo que siempre debemos aprender", dijo a los micrófonos de Sky Sports Italia tras el encuentro.

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"Debemos aprenderlo ahora para no creernos estrellas ni pensar que ya está todo hecho. Tenemos que aprender a decir: 'De acuerdo, ha sido una buena jornada, sigamos adelante e intentemos continuar ofreciendo buenas actuaciones'", agregó, después de que el club 'lariani' hiciese historia como el segundo equipo en toda la historia de la 'Champions' que consiguió marcar nueve goles en un solo partido.

El técnico catalán destacó que era importante "sumar todos los puntos posibles al principio".

"En fin, tenemos que hacer el último esfuerzo el domingo, intentar jugar un buen partido y después descansar todo lo posible y entrenar, porque también necesitamos eso", subrayó, en alusión al próximo parón de selecciones que se celebra a mediados de noviembre. EFE

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