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El Tenerife pide aplazar su próximo partido para que la plantilla despida a De Miguel

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Santa Cruz de Tenerife, 4 nov (EFE).- El Club Deportivo Tenerife ha solicitado a LaLiga y la RFEF aplazar el encuentro que tendría que disputar este fin de semana contra el Granada, para que la plantilla pueda despedirse de su compañero Jesús de Miguel, fallecido a consecuencia del golpe que sufrió en el partido contra el Andorra.

La ha confirmado el máximo accionista del club, Rayco García, en una entrevista con la cadena SER, en la que confesó que no logra asimilar la muerte de Jesús de Miguel y que pasó "el día más duro" de toda su vida.

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De acuerdo con el calendario de la jornada 13 de LaLiga Hypermotion, el Tenerife tendría que jugar este sábado en el Nuevo Los Cármenes contra el Granada (21.00 horas CET). Ese mismo día, a las 18.00 horas (de Canarias), se celebrará en el Heliodoro Rodríguez López el acto de homenaje y despedida a De Miguel.

García explicó que sus futbolistas no están preparados para jugar ese partido y que, a la espera de la decisión, agradece la sensibilidad que están teniendo la RFEF, LaLiga y el Granada.

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"Ahora lo importante es que los chicos despidan a su compañero y asimilen lo que ha pasado. Es una situación dramática. Hay cosas que algunos de nuestros jugadores no tendrían que haber visto. Un campo de fútbol es un sitio donde lo pasas bien y lo que vimos el lunes fue de todo menos eso", apuntó.

Por eso, precisó que a sus jugadores les gustaría volver a competir en liga el domingo 14, cuando reciben en el Heliodoro Rodríguez López al Ceuta, en la jornada 14 del campeonato.

Rayco García confirmó, además, que la plantilla al completo estará en el funeral del delantero este jueves en Navahermosa (Toledo), pueblo de origen de su familia y el lugar donde va a ser enterrado.

Preguntado sobre qué se sabe por ahora de lo sucedido, sobre las circunstancias de la muerte del delantero y la atención que recibió tras el choque con el portero Jesús Owono, pidió prudencia.

"Nosotros tenemos un protocolo y se aplicó como se aplica siempre. Nada más suceder, saltamos rápido al campo. A mí, como persona del club, me gustaría saber si hay algo que no sabemos sobre la actuación. Esto no puede volver a suceder y, si hay algo en nuestras manos y eso podía haber evitado la tragedia, hay que intentar mejorar", indicó.

García insistió en que, en cualquier caso, hay que esperar a conocer el informe de los forenses. "Prefiero ser cauto y esperar a la autopsia. A raíz de ahí, tomaremos medidas", dijo. EFE

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