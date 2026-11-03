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Un Real Madrid en racha y con lo justo recibe a un Panathinaikos líder

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Madrid, 3 nov (EFE).- El Real Madrid, con 12 jugadores disponibles y afectado por las lesiones, pone a prueba su triunfal racha de 11 victorias consecutivas en todas las competiciones ante el actual líder de la Euroliga, el Panathinaikos griego, este miércoles en el Movistar Arena (20.45 horas).

La baja del argentino Facundo Campazzo, lesionado el domingo ante el Recoletas San Pablo Burgos en el duelo de Liga Endesa, se suma a la del francés Théo Maledon, afectado por esguince en la rodilla derecha, por lo que deja al dominicano Andrés Feliz como único base puro para enfrentarse al conjunto heleno.

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La del galo es especialmente sensible, ya que actualmente es el mejor del equipo en la Euroliga, con unos promedios de 16,3 puntos, 5,2 asistencias y 20,4 de valoración, líder del grupo en los tres apartados.

Además, la profundidad de plantilla de los blancos ha quedado reducida a las 12 fichas, debido a las lesiones de larga duración de Mikael Jantunen, Gabriel Deck o Usman Garuba, las cuales se esperan para varios meses.

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Como nota positiva, Pedro Martínez, entrenador 'merengue', confirmó el regreso de Nick Smith Jr., el cual estuvo ausente la pasada semana por unas molestias en la fascia del pie.

Así, se espera que Max Shulga o Sergio Llull, con menos minutos durante la temporada, puedan ayudar a Feliz a dar minutos en el puesto de '1'. Pese a ello, el entrenador barcelonés confía en que su plantilla mantenga su reconocible forma de juego.

"Entrenar, entrenamos igual. Nuestra identidad y nuestros valores nos gustaría que fueran los mismos. Pero sí que es verdad que nos tenemos que adaptar un poco. Seguramente no vamos a poder jugar durante muchos minutos con un base puro porque no los tenemos. Vamos a tener que jugar algo diferente. Lo hemos hablado hoy para intentar adaptarnos a la situación que tenemos, pero ojalá que las bajas no nos quiten la forma en la que queremos jugar", dijo en la rueda de prensa en la víspera del duelo.

También formarán parte de la lista actores secundarios como Gabriele Procida u Olivier Sarr, que no han gozado de tantas oportunidades en este arranque de campaña.

El Madrid, con un balance de 6-3, llega tras vencer en sus últimos seis duelos europeos, y siendo el mejor en valoración general (110,8) y el segundo en puntos anotados (96,2) de toda la Euroliga.

Enfrente estará el Panathinaikos, líder de la clasificación pese a perder en la jornada anterior en Turquía ante el Anadolu Efes (83-68).

Los atenienses son ahora el mejor equipo defensivo de la competición. Con un total de 675 puntos recibidos, promedian tan sólo 75 por partido. Por si fuera poco, a nivel ofensivo han conseguido cinco de sus siete triunfos por márgenes de al menos 17 puntos de diferencia.

Será un nuevo regreso de Zeljko Obradovic a Madrid, con el que ganó la Euroliga en 1995. La última vez que el entrenador serbio dirigió en el Movistar Arena fue el 15 de octubre de 2025, con el Partizan de Belgrado, equipo del que dimitió poco después.

El técnico podría contar de nuevo con el veterano Kostas Sloukas, quien sufrió una lesión de rodilla a finales de la temporada pasada. Queda como única y gran duda el ala-pívot Nikos Rogkavopoulos, aquejado de una rotura fibrilar en el isquiotibial izquierdo desde el pasado octubre. EFE

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