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Se busca pivote

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Javier Villanueva

Redacción deportes, 3 nov (EFE).- La selección española de balonmano continuará en los dos encuentros que disputará este miércoles con Dinamarca (20:15) en Herning y el próximo domingo con Portugal (18:00) en Vigo, correspondientes a las dos primeras jornadas de la EHF Euro Cup, con la búsqueda de un pivote que acompañe a Abel Serdio.

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Un 'casting' por el que pasará en esta ocasión Jokin Aja, jugador del Bathco Torrelavega, que disputará a sus 22 años sus primeros minutos con la camiseta de los Hispanos.

Aunque para nada es un desconocido para el seleccionador español Jordi Ribera, que sigue de cerca las evoluciones de este gigantón de 2,07 metros de altura desde que con apenas 15 años le convocó por primera vez para ese semillero de talento en el que se han convertido las Jornadas de Tecnificación de CAR de Granada.

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Punto de partida de una brillantísima trayectoria con las selecciones inferiores con las que el eibarrés, pieza fundamental de la conocida como 'generación de oro', encadenó entre los años 2022 y 2024 los títulos de campeón de Europa y del mundo juvenil, así como el del campeón continental júnior.

De hecho, el preparador nacional ya incluyó a Jokin Aja, aunque finalmente no formó parte de la convocatoria definitiva, en la lista inicial para las eliminatorias de clasificación para el Mundial de Alemania 2027 que España disputó el pasado mes de mayo con Israel en Buenos Aires.

Un debut internacional absoluto que se producirá finalmente este miércoles en el Jyske Bank Boxen de Herning tras ser Aja el elegido para sustituir a Abel Serdio, que se perderá la cita con Dinamarca, vigente campeona olímpica, mundial y continental, aquejado de unas molestias.

Jokin Aja volverá a formar pareja de pivotes con quien fue durante cuatro años su compañero, primero en la selección juvenil y posteriormente en la júnior, el jugador del Sporting de Lisboa Víctor Romero, de 22 años también.

Una nueva variante en la búsqueda que Jordi Ribera parece haber emprendido en los últimos meses para tratar de encontrar el complemento ideal a un Abel Serdio que, hoy por hoy, parece indiscutible en la línea de seis metros por su aportación tanto en ataque como en defensa.

Puesto que, hasta no hace mucho, parecía tener un nombre propio, el de Javi Rodríguez, que formó pareja de pivotes con Serdio en los Juegos Olímpicos de París, en el último Mundial y en el Europeo disputado el pasado mes de enero en Dinamarca, Suecia y Noruega.

Una cita en la que Javi Rodríguez, de 24 años, fue perdiendo cada vez más y más peso en el equipo, como demuestran los poco más de sesenta minutos que el madrileño estuvo sobre la pista en los cuatro partidos que disputó.

De hecho, el jugador del Benfica no ha vuelto a ser convocado desde entonces por Jordi Ribera, que ha probado con Antonio Bazán, Artur Parera y ahora con Jokin Aja.

Pero si el regreso de Bazán al Anaitasuna, en el que militará este curso en la División de Honor Plata, parece haber sacado al pivote navarro de la ecuación, Artur Parera, que disputó la eliminatoria de clasificación para el Mundial ante Israel, no ha logrado ganarse la continuidad.

Lo mismo que Álvaro Martínez Lobato, elegido mejor pivote de la Liga ASOBAL la pasada campaña, a quien Jordi Ribera ya probó antes del pasado Europeo en los dos amistosos disputados con Suecia

Una continuidad de la que sí ha gozado Víctor Romero, que desde que debutó con los Hispanos en noviembre de 2024 tan sólo se ha quedado fuera de los planes de Jordi Ribera en una ocasión, ante Israel en la eliminatoria de clasificación mundial.

Veintiún encuentros en los que el joven pivote catalán, pese a dar muestra de sus múltiples cualidades y, sobre todo, de la capacidad que tiene para correr al contragolpe, no ha acabado de redondear ese partido que le consolide definitivamente como el compañero de Abel Serdio en el puesto de pivote.

Un salto de calidad que Romero tendrá la oportunidad de dar en los dos exigente compromisos que aguardan a los Hispanos en las dos primeras jornadas de la EHF Euro Cup, la competición que reúne a los tres organizadores del próximo Campeonato de Europa -España, Portugal y Suiza- y Dinamarca, la vigente campeona continental.

Si Víctor Romero tendrá que ofrecer este miércoles su mejor versión posible tanto en ataque como en defensa en Herning para mantener el pulso al danés Magnus Saugstrup Magnus Saugstrup, no podrá rebajar ni un grado su intensidad el próximo domingo en Vigo en el duelo con el portugués Luis Frade. EFE

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